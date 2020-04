Nel corso di un'intervista con Vero Tv, Giulia Arena, alias Ludovica nel Paradiso delle signore, ha fatto degli spoiler su quanto andrà in onda nel corso delle prossime puntate della soap opera. L'arrivo della Brancia in città ha, naturalmente, spiazzato tutti i protagonisti della fiction, specie Riccardo.

Ad ogni modo, l'attrice ha svelato che il personaggio che interpreta andrà fino in fondo pur di perseguire i suoi obiettivi. Da donna cinica e astuta, la Brancia, quindi, sarà disposta a tutto pur di convincere il suo amato Riccardo a tornare con lei.

Le parole di Giulia Arena sulle prossime mosse di Ludovica

L'attrice Giulia Arena, che nell'amata soap opera di RAI 1 Il Paradiso delle signore interpreta Ludovica Brancia, si è lasciata andare nel corso di un'intervista ed ha fatto delle confessioni in merito alle sue prossime mosse. Nel caso specifico, l'interprete ha esordito dicendo che il suo ritorno a Milano ha scombussolato un po' tutti gli equilibri. Ad aggravare ulteriormente la situazione, poi, ci ha pensato anche la notizia in merito alla gravidanza.

Ad ogni modo, l'attrice ci ha tenuto a ribadire quanto la fanciulla che interpreta sia una donna molto decisa e arguta. Nel corso dell'intervista, infatti, ha dichiarato: "Lei ha le idee chiare, prende la situazione in mano e sa perfettamente quali sono le due opzioni in campo nel suo immediato futuro".

La Brancia giocherà tutte le sue carte

La donna, inoltre, ha anche aggiunto: "Ludovica giocherà fino all'ultimo le sue carte".

Da tali parole, dunque, si è evinto che la protagonista è seriamente disposta a fare di tutto pur di coronare quello che è il sogno che ha da quando era una bambina, ovvero, quello di sposare il potente Riccardo Guarnieri. In ogni caso, l'ereditiera ha una personalità molto forte, ferma e calcolatrice. Queste precisazioni, quindi, fanno presumere che la fanciulla abbia in mente un piano ben preciso per riconquistare il figlio di Umberto.

Come stanno le cose tra Ludovica e Riccardo in questo periodo

Nel corso delle puntate andate in onda in questo periodo, infatti, la donna ha confessato di aspettare un figlio dal Guarnieri e di essere decisa ad abortire nel caso in cui lui non dovesse accettare di sposarla. Posto alle strette, quindi, il cavaliere dovrà prendere un'importante decisione. I telespettatori, però, dovranno attendere la prossima stagione per capire come si evolverà la vicenda tra i due in modo definitivo dato che le riprese sono state sospese. Le nuove puntate, infatti, andranno in onda fino a lunedì 27 aprile, per poi lasciare spazio al ritorno delle repliche della stagione attualmente in corso.