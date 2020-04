Nina Moric e Fabrizio Corona non stanno insieme, nonostante il gossip e i rumors in rete degli ultimi giorni. La conferma è arrivata dalla modella croata direttamente dal suo profilo Instagram questa mattina, 10 aprile 2020. La mamma di Carlos si è lasciata andare a confessioni relative al suo stato d'animo, al suo essere single e non sono mancate parole e rimproveri nei confronti delle colleghe influencer che non hanno smesso di pubblicizzare i prodotti sui social, nonostante il periodo difficile che stiamo affrontando nel nostro Paese.

Nina Moric è single e felice

Nina Moric questa mattina, attraverso le sue storie Instagram, ha chiarito il suo rapporto con Fabrizio Corona, dopo che negli ultimi giorni erano apparse notizie circa un possibile ritorno di fiamma fra gli ex coniugi. La modella croata ha affermato: "Non siamo assolutamente una coppia, siamo in ottimi rapporti per il bene di Carlos."

La Moric ha proseguito ribadendo quindi che lei, attualmente, è single ed ha aggiunto che è felicemente da sola. Tutto l'amore che ha lo dona a se stessa, oltre ad avere un amore smisurato per suo figlio.

Nina ha proseguito affermando che quando ama, ama con tutto il cuore, lei non è per tutti, ma solo per i più fortunati ed ha chiuso la questione riguardo all'ex marito, sostenendo che Fabrizio non è fra i fortunati.

Lo sfogo contro le influencer: 'Ma non vi vergognate?'

Nina Moric si è scagliata contro le influencer che, noncuranti del periodo drammatico che stiamo vivendo, stanno continuando a sponsorizzare prodotti e creme di bellezza.

La show girl si è detta contraria a questi atteggiamenti e pubblicità, al punto che ha affermato di aver rifiutato ogni tipo di pubblicità in questo periodo difficile, perché preferisce non farlo in un momento come questo dove i problemi sono altri. Lo sfogo di Nina è andato avanti finché ha affermato:

"Ma non vi vergognate?" La Moric ha esortato le sue colleghe a lavorare sulla loro persona piuttosto che pensare al business.

Nina Moric è serena nonostante il periodo

Nonostante dorma poco, Nina Moric ha detto di essere serena in questo momento, sta lavorando su se stessa, sulla sua autostima. "Ho imparato a conoscermi. Sembra strano ma sono felice". La mamma di Carlos è grata ogni mattina, in quanto quando apre la finestra, respira e ringrazia per avere una nuova giornata da vivere.

"Dobbiamo ringraziare che siamo ancora qui, invece di lamentarsi sempre...siete ridicoli". Nina ha concluso il messaggio chiedendo alle persone di smetterla di lamentarsi, di pensare alle cose semplici e di non pensare soltanto alle unghie, ai viaggi o alla ceretta.

Non sappiamo se i discorsi che ha fatto alle colleghe influencer siano stati diretti a qualcuna in particolare, attendiamo pertanto qualche replica da chi potrebbe essersi sentita tirata in causa.