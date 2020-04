In questi giorni gran parte dei personaggi famosi della Tv si sono riversati sui social per lanciare interessanti dirette Instagram. Fra i tanti protagonisti troviamo sicuramente alcuni ex giocatori, rimasti volti noti per via delle continue apparizioni televisive degli ultimi anni. Uno di questi è Christian Vieri, l'ex punta di Juventus, Inter e Milan, prima della sospensione forzata del campionato, è stato ospite fissa di punta del programma 'Tiki Taka', trasmissione sportiva di Mediaset condotta dal giornalista Pierluigi Pardo.

Proprio Vieri ha di recente invitato a dire la sua, in una diretta Instagram, il suo ex compagno televisivo del programma di Mediaset Antonio Cassano. Quest'ultimo è stato un punto fermo della trasmissione fino a dicembre 2019, poi è stato escluso senza che Mediaset desse spiegazioni in merito agli spettatori. A quanto sembra però, la spiegazione non è arrivata neanche al diretto interessato. Durante la diretta Instagram con Vieri, Cassano ha infatti sottolineato che non conosce i motivi per cui è stata decisa la sua esclusione da 'Tiki Taka': "A me è dispiaciuto tanto lasciare ‘Tiki Taka’.

Mi hanno detto di stare a casa e ancora oggi non so il perchè."

Cassano si sofferma sulla sua esclusione da Tiki Taka

Lo stesso Antonio Cassano ha aggiunto che è stato il giornalista Pierluigi Pardo a comunicargli il suo allontanamento dal programma di Mediaset. Alle parole dell'ex punta barese ha replicato Christian Vieri che ha dichiarato: "Non vedevo l’ora di fare il lunedì con te, mi divertivo molto, ero proprio contento".

Lo stesso Antonio Cassano ha concluso l'argomento 'Tiki Taka' sottolineando che, oltre a divertirsi, si parlava di calcio e si arrivava dritti all'obiettivo: "Il prossimo anno potrebbero esserci delle novità importanti, vedremo".

Sull'argomento la Gazzetta dello Sport a fine 2019 scriveva che non si conoscevano i motivi reali riguardanti la decisione presa da Mediaset. Sembra però che a favorire la scelta del Biscione fosse stato un litigio acceso fra l'ex punta della Samprdoria e la showgirl Giorgia Venturini, anche'essa ospite fissa di 'Tiki Taka'.

Come scrisse il noto giornale sportivo milanese, il litigio fu talmente forte che i due lasciarono lo studio da due uscite diverse.

Nella diretta Instagram Vieri e Cassano hanno parlato anche di altri argomenti a sfondo calcistico. L'ex punta della Sampdoria, in particolar modo, si è soffermata sul suo ex compagno al Real Madrid Ronaldo. Secondo l'ex punta barese, Ronaldo è stato l'attaccante più forte della storia del calcio: "Imbarazzante, quanto era forte era una roba fuori dal mondo".