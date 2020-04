Nelle puntate ora in onda su Canale 5 di Beautiful, Flo è in difficoltà. La Fulton, dopo aver scoperto di essere figlia di Storm Logan, era sul punto di dire la verità ad Hope. Anche questa volta però, è stata fermata in tempo. A complicare le cose è anche Shauna che, con una gaffe, ha fatto sapere di non essere a conoscenza della gravidanza della figlia.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Shauna consiglierà a Flo di tenere la bocca chiusa riguardo il segreto di Beth. Ora che è una Logan, può avere la vita che aveva desiderato.

La Fulton si intrometterà anche nel matrimonio di Ridge e Brooke, innescando una spirale di odio senza fine.

Beautiful, le nuove puntate: Ridge deluso da Brooke

Nelle puntate della soap tra qualche tempo in onda su Canale 5, Hope Logan salverà Thomas, dicendo al detective Sanchez che, quel maledetto giorno in cui è caduto dalla scogliera, non è stato provocato da sua madre. La versione della giovane non convincerà Ridge.

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Brooke proverà a giustificarsi con Ridge per l'incidente alla scogliera che ha fatto finire Thomas in coma, ma senza risultato.

Intanto, il Forrester Junior si risveglierà in ospedale. Al suo capezzale, oltre a Ridge, troverà anche Sanchez, deciso a fare luce sia sulla dinamica dell'incidente che sulla morte di Emma, rimasta ancora un mistero.

La notte del tradimento

Stando agli spoiler americani di Beautiful, Brooke Logan e il marito Ridge arriveranno ad un punto di rottura. Il Forrester, per cercare di schiarirsi le idee, farà una capatina al Bikini Bar.

Lo stilista però berrà troppo e perderà la cognizione del tempo.

Shauna, presente nel locale, ne approfitterà e farà salire Ridge nel suo appartamento. I due si baceranno e il Forrester non rientrerà a casa se non la mattina dopo. Brooke capirà immediatamente che il marito è stato con un'altra donna e non avrà che parole di disprezzo per lui.

Shauna pronta a tutto nelle prossime puntate di Beautiful

La madre di Flo penserà erroneamente di avere conquistato Ridge, ma farà male i suoi conti. Il Forrester infatti, si pentirà del tradimento e sarà disposto a rivelare tutto alla moglie.

Inoltre, le anticipazioni delle prossime puntate di Beautiful, rendono noto che la Logan e Ridge penseranno sia meglio stare distanti per un po', visto che il loro matrimonio è ormai a pezzi. Della situazione ne approfitterà Shauna, che non perderà occasione per stare accanto all'uomo dei suoi sogni. Thomas invece, dopo essersi ripreso, avrà come unico obiettivo quello di riavere Hope e la sua fiducia, anche a costo di mettere a rischio la sua stessa vita.

La follia però, prenderà il sopravvento.