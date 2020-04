Salvo Veneziano ha di nuovo attaccato Elisa De Panicis attraverso il suo profilo Instagram.. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip 4 non ha affatto gradito il modo in cui è stato squalificato dal reality-show di Canale 5. Il pizzaiolo siciliano si è preso la responsabilità delle frasi pronunciate, ma ha accusato la sua ex coinquilina di non essere coerente con quanto sostenuto in tutti questi mesi.

Per capire cos'è accaduto bisogna fare un passo indietro. Durante le prime settimane del Grande Fratello, Salvo Veneziano aveva fatto dei commenti fuori luogo su Elisa De Panicis.

Per questo motivo il concorrente degli 'Highlander' è stato squalificato. Durante la puntata del reality-show, la De Panicis si era molto preoccupata del giudizio del papà 70enne e dei suoi nipoti.

L'ultimo scatto di Elisa fa infuriare Salvo

Nelle scorse ore Elisa De Panicis ha pubblicato sul proprio account Instagram uno scatto molto sensuale. Scendendo nel dettaglio, l'influencer si trova immersa in una vasca da bagno completamente nuda con una sigaretta tra le mani. Lo scatto arrivato a Salvo Veneziano, lo ha fatto letteralmente infuriare.

Come un fiume in piena, l'ex gieffino si è scagliato contro la sua ex coinquilina: "Oggi mi hanno girato un nuovo post della signorina Elisa. Diciamo artistico?"

Il pizzaiolo siciliano a scanso di equivoci ha subito precisato, di essere stato squalificato dal gioco per colpa della sua frase. Poco dopo, però, Salvo ha sottolineato più volte che la De Panicis gli ha fatto la morale anche a Live - Non è la D'Urso.

Veneziano: 'Tutti tutelati tranne me'

Vedendo il nuovo scatto di Elisa De Panicis, Salvo Veneziano si è domandato: "Tuo padre e i tuoi nipoti non rimangono sconvolti?" Il siciliano è tornato anche sull'abbigliamento utilizzato dall'influencer all'interno del programma, durante le dirette: "Il pudore non esiste più?"

Per l'ennesima volta l'ex gieffino ha ribadito di aver sbagliato atteggiamento, ma tutto il resto è un iperbole: "Sono stato massacrato pubblicamente".

Veneziano a distanza di mesi non riesce a comprendere il motivo per cui è stato messo all'angolo. Secondo il suo punto di vista, tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 4 sono stati tutelati mentre lui no: "La cosa non mi va giù".

Infine prima di concludere il suo sfogo Salvo Veneziano si è detto onorato di avere una famiglia stupenda ma anche un avvocato in gamba. Sulla scia di quest'ultime affermazioni, sembra che il pizzaiolo siciliano non abbia la minima intenzione di finirla qui. Non è escluso che nei prossimi giorni se non mesi, Veneziano possa continuare ad attaccare tutti coloro che gli hanno puntato il dito contro.