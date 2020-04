Nelle ultime settimane il Gossip si è scatenato su Giulia De Lellis e Andrea Damante, che stanno trascorrendo insieme la loro quarantena a Roma, a casa di Giulia. In molti attendevano un video messaggio di coppia nella puntata di Verissimo dell'11 aprile. Eppure, neanche in quell'occasione i due hanno deciso di mostrarsi insieme, anche se Andrea ha dichiarato di essere a Roma in piacevole compagnia. Poche ore fa, però, il bel dj veronese ha dato l'ufficialità dell'atteso ritorno di fiamma pubblicando nelle storie del suo profilo Instagram un video in cui compare finalmente Giulia De Lellis.

L’ex tronista, tuttavia, ha cancellato tutto dopo pochi minuti, ma ormai il danno era fatto: i fan della coppia hanno salvato e ripubblicato il video, che ora circola in rete.

Giulia De Lellis inquadrata nel video di Andrea Damante

Nella puntata di Verissimo, mandata in onda sabato 11 aprile, i Damellis avevano mandato separatamente due video messaggi per raccontare la loro quarantena forzata. Nessuna apparizione di coppia e nessuna dichiarazione ufficiale sul loro ritorno di fiamma, anche se Andrea Damante aveva dichiarato di essere a Roma in dolce compagnia e lo sfondo del video era lo stesso di quello inviato da Giulia De Lellis.

Nelle ultime ore, però, l'ex Uomini e Donne ha commesso una piccola gaffe. Nelle sue storie Instagram è apparso un video in cui fa sentire alcuni pezzi musicali, ma la videocamera ha inquadrato per un momento Giulia De Lellis intenta ad allenarsi. Il video è stato poi immediatamente rimosso da Damante, che lo ha sostituito con un altro senza inquadrare però Giulia. Danno presto fatto, perché i fan della coppia hanno immediatamente salvato il video e l'hanno condiviso sulle pagine social, ufficializzando – se ancora ce ne fosse bisogno – l'atteso ritorno di fiamma tra i due.

Errore o business? Le critiche alla coppia

Il comportamento tenuto dai Damellis nelle ultime settimane sta facendo molto discutere. Sulla coppia piovono quotidianamente critiche da parte di chi li accusa di aver studiato tutto a tavolino. Gli hater accusano la coppia di agire solo per business e popolarità, tanto che a difenderli nelle ultime ore è intervenuto anche Gabriele Parpiglia. Il giornalista ha precisato che la paparazzata dei due finita sulla rivista di Chi non era stata per nulla concordata, come del resto sostenuto anche dalla De Lellis sul suo profilo Instagram.

''Giulia e Andrea non hanno mai venduto niente'', ha risposto Parpiglia ad un hater, invitandolo a impegnare il tempo a leggere un libro e non a criticare gli altri. Ad ogni modo, quel che è certo è che i due non vogliono ancora uscire allo scoperto. Prima, l'apparizione a Verissimo senza dichiarare ufficialmente di essere tonati insieme. Ora, il video che li ritrae insieme postato su Instagram e immediatamente cancellato. Sono in molti, anche tra i fan più accaniti, che si chiedono il motivo per cui Andrea Damante abbia deciso di eliminare il video dal suo profilo social. Potrebbe trattarsi di un semplice errore, ma anche questa volta il gesto del dj veronese è stato interpretato come intenzionale e mirato al business.

Per il momento, i diretti interessati non hanno risposto alle critiche ricevute dal web e stanno proseguendo sereni la loro quarantena a Pomezia, a casa dell'influencer romana.