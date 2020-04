La notizia del ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante ha scatenato il popolo del web che ama il Gossip. Se da un lato c'è chi è felice della reunion e non vede l'ora di rivedere i due insieme, dall'altra lato gli haters si sono scatenati contro la coppia. Non sono pochi coloro che affermano che i due fanno tutto per business e popolarità, ma a difenderli è intervenuto Gabriele Parpiglia. L'informatissimo giornalista che per primo durante una diretta Instagram aveva affermato con certezza che i Damellis stavano passando la quarantena insieme, ha perorato al causa dei due giovani affermando che in realtà loro non hanno mai venduto nulla.

Parpiglia in difesa dei Damellis: 'Non hanno mai venduto niente'

Mentre Giulia e Andrea stanno passando il periodo di reclusione forzata sotto lo stesso tetto, sul web in molti non hanno perso tempo a scagliarsi contro la coppia. Mentre Damante pare essere lieto di poter passare del tempo in 'piacevolissima compagnia', come lui stesso ha detto durante un video mostrato da Verissimo, gli haters colgono ogni occasione per puntare il dito. 'Siete tutti venduti', ha scritto un internauta taggando non solo Gabriele Parpiglia ma anche la rivista Chi che per prima ha mostrato le prime foto dei due insieme.

A questo punto, il giornalista sentendosi tirato in causa ha voluto rispondere personalmente.

'Loro non hanno mai venduto niente', ha scritto Parpiglia dopo aver invitato l'hater ad occupare il tanto tempo a disposizione della quarantena a compare un libro e leggere piuttosto che a perdere tempo insultando gli altri. 'ti lascio nella tua sicurezza sinonimo di ignoranza', ha poi concluso il giornalista che ha in tal maniera precisato che la copertina dedicata al ritorno di fiamma di Giulia ed Andrea non era stata per nulla concordata, come aveva già sottolineato la De Lellis sui suoi profili social.

Giulia e Andrea di nuovo una coppia

Nel frattempo, Giulia e Andrea, infischiandosene di tutti i commenti negativi, hanno ripreso a seguirsi sui social e poche ore fa Damante ha condiviso un video dalla terrazza della casa di Roma in cui si trova con l'ex corteggiatrice di Uomini e donne dove compare proprio la De Lellis intenta ad allenarsi. Pochi secondi dopo però, il video è stato rimosso. Forse un errore o forse Andrea ritiene che sia ancora troppo presto per mostrarsi vicino alla sua Giulietta.

In ogni caso, ciò che ormai pare inconfutabile è che l'amore è tornato a bussare alla coppia dei due ragazzi. Magari quando Uomini e Donne riprenderà a pieno regime la coppia tornerà lì dove si è conosciuta ed innamorata per informare in maniera ufficiale tutti della ritrovata complicità. I fan dei Damellis ormai non aspettano altro!