Quando si è diffusa l'emergenza sanitaria in Italia, molte produzioni televisive hanno dovuto interrompere i lavori, tra queste anche Il Paradiso delle signore. Nonostante lo stop delle riprese, la messa in onda delle puntate è proseguita.

Tutto questo, però, andrà avanti fino a venerdì 24 aprile. Dopo questa data infatti, su Rai 1, verranno trasmesse le repliche della soap, che andranno in onda a partire dal 27.

Dopo questa data verranno mandate in onda le repliche.

Dopo questa data verranno mandate in onda le repliche. Si tratterà di episodi inerenti la stagione in corso, ovvero si partirà dalla prima puntata della quarta stagione e non dalla prima come alcuni fan speravano. Per tale ragione, a partire dal 27 aprile assisteremo all'arrivo a Milano di Angela e Marcello Barbieri, all'addio tra Nicoletta e Riccardo e a tutto quello che ha caratterizzato questa stagione. L'orario di messa in onda sarà sempre lo stesso, ovvero le 15:40 circa su Rai 1. A ogni modo, nonostante tutto il cast sia fermo, gli autori stanno continuando a lavorare alla sceneggiatura della stagione 2020-2021.

Le parole del produttore

Tutto quello che sarebbe dovuto andare in onda fino a maggio, verrà accorpato direttamente alla stagione numero cinque che, come era già stato confermato, ci sarà sicuramente, considerando l'altissimo numero di ascolti registrati. Andando a dare un'occhiata ai dati d'ascolto, è emerso che la quarta stagione ha registrato 1,9 milioni di telespettatori, con picchi di share che hanno raggiunto il 19,5%.

Su Rai Play, invece, si sono registrate una media di 27,8 milioni di visualizzazioni. Proprio per tale ragione, il produttore Giannandrea Pecorelli ha tenuto a ribadire: "Appena stabilita la data di inizio delle riprese della nuova serie, saremo in grado di finalizzare il lavoro di scrittura che si sta compiendo e organizzarlo in modo di essere in perfetta sintonia con la vita di oggi".

Dove eravamo rimasti ne Il Paradiso delle signore

Per adesso sono davvero molti gli scenari che restano aperti e che i telespettatori non vedono l'ora di scoprire. I fan sono curiosi di sapere come andrà a finire tra Gabriella e Salvatore. La fanciulla sta attraversando una crisi a causa della forte vicinanza con Cosimo. Marta, invece, sta seguendo una cura per la fertilità e non resta che scoprire se rimarrà incinta oppure no. Come andrà a finire l'intervento chirurgico di Federico Cattaneo? Bisognerà capire cosa succederà tra Ludovica e Riccardo, dopo la scoperta della gravidanza della fanciulla.