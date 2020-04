Nella puntata di martedì 21 aprile di Pomeriggio 5, programma pomeridiano condotto da Barbara D'Urso su Canale 5, si è discusso dell'argomento Grande Fratello Vip 4, in particolare della storia d'amore sbocciata tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A parlarne è stata la madre di Paolo Eleonora Giorgi, ospite in collegamento con il salotto di Mediaset. Nonostante le varie perplessità iniziali sulla relazione, la donna ha espresso parole piuttosto positive e rassicuranti riguardo a Clizia. Infine, la Giorgi ha commesso una gaffe, abbandonando il collegamento in tutta fretta perché non riusciva più a interagire con la padrona di casa.

Le parole di Eleonora Giorgi su Clizia e la gaffe a Pomeriggio 5

"Devo dire che sono alle prese con una ragazza straordinaria, come avevo intuito sin dall'inizio, con quel candore intelligente ma anche generosa umanamente", queste sono le dichiarazioni che ha speso Eleonora Giorgi nei confronti della nuora Clizia Incorvaia durante la puntata di ieri di Pomeriggio 5. Dopodiché, la madre di Paolo Ciavarro ha raccontato che Clizia è sempre stata molto presente e vicina, soprattutto in questi ultimi periodi di grande difficoltà.

A quel punto la Giorgi ha lasciato improvvisamente la stanza da cui era collegata in diretta con la D'Urso ed è andata a chiamare il figlio Paolo. La padrona di casa, rimasta interdetta dalla situazione, ha provato a rimettersi in contatto con la sua ospite per cercare di capire cosa stesse accadendo. L'attrice sessantaseienne ha continuato a non sentire nulla e si è messa a parlare con il figlio, dichiarando: "Paolo vieni qua.

Non vedo la D’Urso, c’è il telegiornale". Insomma, si è trattato soltanto di un piccolo incidente di audio, che è stato poi risolto grazie all'intervento tempestivo e competente dei tecnici del programma di Canale 5.

Pomeriggio 5, Francesco Fredella difende l'amore tra Clizia e Paolo

L'amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro ha continuato a far discutere gli opinionisti dei programmi targati Barbara D'Urso e non solo.

A esprimere la sua sulla relazione dei due, è stato il conduttore di Pechino Express Costantino della Gherardesca. Quest'ultimo, ospitato domenica scorsa, 19 aprile, a Live - Non è la d'Urso, ha messo sull'attenti Paolo, sostenendo che la bella influencer siciliana lo stia sfruttando per ottenere ospitate televisive e visibilità mediatica. A difendere invece la storia d'amore tra i due ex gieffini, ci ha pensato il giornalista Francesco Fredella, ospitato ieri a Pomeriggio 5 per sostenere che i sentimenti provati da Paolo nei confronti di Clizia siano assolutamente sinceri e privi di malizia.