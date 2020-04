Giovedì 9 aprile andrà in onda su Rai 1 la terza puntata della fiction Doc-Nelle tue mani. Il dottor Fanti dovrà cercare di recuperare la memoria e fare i conti con il presente: la sua condizione clinica, pur rendendolo più empatico nei confronti dei pazienti, potrà comportare dei rischi. La perplessità del direttore sanitario riguardo al fatto che Andrea continui a lavorare non era del tutto infondata.

Il medico, nonostante alla fine della seconda puntata sembrasse propenso a lasciare il suo lavoro, negli episodi che andranno in onda il 9 aprile cambierà idea.

Ora andiamo a vedere nel dettaglio cosa accadrà nel terzo appuntamento di Doc-Nelle tue Mani.

Nel terzo appuntamento di Doc-Nelle tue mani il dottor Fanti commetterà un errore

Il primo episodio della terza puntata si intitola ‘L’errore’ e come si può intuire dal titolo il personaggio interpretato da Luca Argentero commetterà uno sbaglio a causa della sua amnesia. Dalle Anticipazioni Tv di Doc-Nelle tue mani sappiamo che in reparto arriverà una donna che vorrà avere Andrea come medico curante. La paziente, non essendo a conoscenza della condizione medica del dottore, riporrà in lui piena fiducia.

Tuttavia Fanti commetterà un grave errore che desterà molta preoccupazione negli specializzandi e soprattutto in Giulia. Nel frattempo la giovane specializzanda Alba dovrà fare i conti con il rancore che nutre nei confronti della madre.

Il secondo episodio del terzo appuntamento di Doc-Nelle tue mani si intitola ‘Come eravamo’. Rispetto agli episodi precedenti ‘Come eravamo’ è ambientato dieci anni prima e quindi i telespettatori potranno vedere un dottor Fanti più giovane e più sereno.

Nel secondo episodio del 9 aprile vedremo che in passato Andrea è stato un uomo felice.

La competizione lavorativa ha cambiato profondamente Andrea Fanti

Il dottor Fanti aveva accanto a sé Agnese e i suoi figli ed era soddisfatto della sua vita. Dieci anni prima gli si era presentata un’occasione per fare carriera e da lì la sua vita ha cominciato a essere insoddisfacente. Ha iniziato infatti a trascurare i suoi cari per entrare in competizione con Marco, suo collega.

L’ambizione fuori controllo lo ha portato ad una situazione profondamente spiacevole. Andrea ha iniziato a non essere più se stesso e da lì la sua vita ha continuato ad andare in declino.

La terza puntata di Doc-Nelle tue mani che andrà in onda il 9 aprile sarà la penultima: infatti per adesso sono previste solo 4 puntate poiché a causa dell'emergenza sanitaria non è stato possibile registrarne altre. Il finale sarà quindi aperto e per sapere come andranno a finire le vicende del dottor Fanti dobbiamo attendere diversi mesi.