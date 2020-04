Su Rai 1 prosegue l'appuntamento in prima visione assoluta con la fiction Doc - Nelle tue mani, che vede protagonista l'attore Luca Argentero. La serie è riuscita a far breccia nel cuore degli spettatori, curiosi di scoprire cosa accadrà nel corso della terza puntata, composta dagli episodi 5 e 6, che andrà in onda il prossimo giovedì 9 aprile in prima serata. I colpi di scena non mancheranno: Andrea, infatti, tornerà di nuovo in reparto dopo che un paziente chiederà di essere vistato solo ed esclusivamente da lui.

Anticipazioni della terza puntata di Doc - Nelle tue mani: Fanti commette un grave errore

Nel dettaglio, le anticipazioni della terza puntata di Doc rivelano che nell'episodio dal titolo 'L'errore', un paziente chiederà di poter essere visitata da Andrea, ignaro di tutto quello che nel frattempo è accaduto al medico.

Insisterà nel non essere toccata e visitata da nessun altro medico che non sia il dottor Fanti. E così Giulia si ritroverà 'costretta' a riportare Andrea di nuovo in reparto, così da poter far fronte a questa situazione che si è venuta a creare.

Peccato, però, che Andrea non ricordi nulla del paziente che si troverà a visitare e la sua amnesia finirà per causare un clamoroso e grave errore che farà cadere nel baratro anche i vari specializzandi. Lo sbaglio del dottor Fanti, infatti, metterà tutti sotto pressione.

Occhi puntati anche su Alba: nel corso di questo nuovo episodio della terza puntata, infatti, vedremo che Alba dovrà cominciare a fare i conti con tutto il rancore che da tempo ormai cova sempre di più nei confronti di sua mamma, e quindi dovrà fare in modo che affronti la situazione in prima persona.

Si torna indietro nel tempo a Doc: la vita di Andrea dieci anni prima

La terza puntata di Doc - Nelle tue mani è composta anche dall'episodio dal titolo 'Come eravamo', che può essere considerato speciale.

Gli spoiler riguardanti la trama della fiction rivelano che si tornerà indietro nel tempo, precisamente a dieci anni fa, prima che accadesse tutto. Andrea è un uomo felice: ha una moglie, dei figli e un lavoro che lo appaga e lo rende soddisfatto sempre più.

E proprio dal punto di vista della professione, per Andrea arriverà il momento di fare un passo avanti anche se per lui non sarà facile riuscire a conciliare tutti i vari 'pezzi' della sua vita, evitando di perderli per strada.

Come se non bastasse dovrà fare i conti anche con la competizione nei confronti del collega Marco: tale rivalità finirà per creare una situazione decisamente spiacevole, dove Andrea si troverà coinvolto senza volerlo.

Chi non potrà vedere la terza puntata di Doc del 9 aprile su Rai 1 potrà rivederla in replica streaming online accedendo al portale web RaiPlay.it