Giovedì 16 aprile su Rai 1 va in onda la quarta e ultima puntata di 'Doc nelle tue mani' con i due nuovi episodi dal titolo 'Like' e 'Il giuramento di Ippocrate'. Grandissimo successo per la Serie TV che nelle prime tre puntate ha riscontrato ascolti superiori agli 8 milioni di spettatori, con share del 30%. Nei due episodi andati in onda il 9 aprile assistiamo al dottore Fanti tornare a lavorare in ospedale dopo le dimissioni e intuire le cause dei malesseri di una paziente. Inoltre viene rievocato il passato felice del medico (12 anni prima dell'incidente), che culmina nella promozione nel ruolo di primario, ma questo lo porta a trascurare la moglie Agnese.

Intanto il dottore Fanti salva la vita ad un giovane ragazzo, che però perde l'uso della gamba destra. La puntata si è chiusa con il tragico racconto della morte di Mattia, figlio di Andrea e Agnese, e con la scoperta che il giovane ragazzo altri non era che l'attuale specializzando Riccardo.

La trama del settimo episodio

In attesa delle successive quattro puntate di Doc nelle tue mani, la cui messa in onda è prevista in autunno, giovedì vengono proiettati gli ultimi due episodi. Nel settimo episodio dal titolo 'Like' assistiamo all'arrivo in ospedale di Carolina, la figlia di Andrea Fanti.

La ragazza sembra soffrire di una patologia misteriosa la cui diagnosi è difficile. La presenza di Carolina determina una serie di conflitti tra Andrea e Agnese che entrambi devono superare, considerando che dopo la morte del primo figlio Mattia, ora pure la secondogenita si trova ricoverata per circostanze misteriose. I giovani specializzandi intanto sono distratti da un'appariscente influencer che diventa fonte di distrazione per tutti.

Nel frattempo Alba non riesce a tenere nascosta la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Anticipazioni sull'ottavo episodio e replica su Raiplay

Secondo le Anticipazioni Tv, l'ottavo episodio dal titolo 'Il giuramento di Ippocrate' si apre con Andrea Fanti impegnato nell'essere un ottimo padre, che aiuta la figlia Carolina a riprendersi dopo la malattia e a ricucire il rapporto con lei, incrinatosi negli anni dopo la morte di Mattia.

L'ex primario, dopo l'incidente avuto, ormai sembra essersi dimenticato definitivamente della collega Giulia e il suo obiettivo principale resta quello di recuperare il rapporto con l'ex moglie, così prosegue a corteggiare Agnese. Intanto vediamo che il medico Gabriel ha difficoltà ad occuparsi di un paziente, a causa di un fastidioso mal di testa. I medici Elisa e Riccardo sono alle prese con un aspirante astronauta. Con questo episodio si conclude la prima parte della prima stagione di 'Doc- nelle tue mani'.

Chi non può seguire in diretta la quarta puntata, può rivederla su Raiplay, portale streaming di riferimento della rete Rai.