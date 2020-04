Prosegue l'appuntamento serale del giovedì su Rai 1 con la fiction Doc - Nelle tue mani, che vede protagonista Luca Argentero. Ieri sera 9 aprile è stata trasmessa la terza delle quattro puntate previste di questa prima fortunata stagione che sta riscuotendo dei risultati d'ascolto a dir poco clamorosi in prime time, battendo nettamente tutte le proposte televisive del giovedì. Chi non avesse potuto seguire il terzo appuntamento con la serie tv medical in prima visione assoluta, può rivederlo da oggi in replica streaming online.

Doc - Nelle tue mani, la terza puntata in streaming online sul sito web RaiPlay

Nel dettaglio, per chi non avesse potuto seguire la terza puntata di Doc - Nelle tue mani in prima visione assoluta sulla rete ammiraglia Rai, da oggi può rivederla in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima free per tablet e cellulari, la quale vi permetterà di riguardare gli episodi di questa settimana online in qualunque momento lo desiderate, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

Su RaiPlay, inoltre, sarà possibile riguardare in streaming anche le puntate già trasmesse di questa stagione, accedendo alla sezione dedicata interamente alla serie tv Doc - Nelle tue mani. Un grande successo per le reti Rai, che al giovedì sera stanno ottenendo dei risultati d'ascolto a dir poco clamorosi, con picchi che sono arrivati a toccare gli 8 milioni di telespettatori nel corso della seconda puntata.

Il prossimo giovedì andrà in onda la quarta e ultima puntata della prima stagione, che si preannuncia decisamente intensa e ricca di colpi di scena. Andrea, infatti, proverà a riconquistare in tutti i modi sua moglie: vuole tornare ad essere una famiglia e vuole farlo avendola al suo fianco dopo il dramma che ha vissuto.

Ci sarà la seconda stagione della fiction Doc - Nelle tue mani

Ma per Andrea arriverà un altro durissimo colpo da digerire: il medico, infatti, scoprirà che sua figlia Carlotta si è ammalata e che la diagnosi non è chiarissima.

Bisognerà, quindi, lavorare tantissimo per cercare di scoprire la verità e soprattutto mettere in salvo la vita della ragazza.

Insomma un finale di stagione che sarà sicuramente imperdibile per i tantissimi milioni di spettatori che hanno seguito le prime puntate di Doc su Rai 1. I fan della fiction, però, possono stare tranquilli perché la serie tornerà in onda con una seconda stagione. A confermarlo è stato proprio Luca Argentero, il quale ha ammesso che torneranno sul set per girare le nuove puntate appena terminerà l'emergenza in Italia, così da regalare nuove emozioni ai telespettatori.