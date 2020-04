Elena Sofia Ricci ha rilasciato un'intervista al sito TV Serial in cui ha parlato della nuova serie Vivi e lascia vivere, di cui è protagonista. L'attrice ha spiegato quali sono le caratteristiche del personaggio che interpreta, ovvero Laura, inoltre ha voluto mandare un messaggio di speranza a tutti i telespettatori.

In questo periodo così complesso, l'artista ha detto di augurarsi che questa fiction possa essere un monito e uno sprono per molti, affinché trovino la forza si rialzarsi e di sfruttare il dolore per costruire qualcosa di nuovo e di bello.

La Ricci sul suo personaggio in 'Vivi e lascia vivere'

Parlando a TvSerial, Elena Sofia Ricci ha iniziato spiegando chi è il personaggio Laura nella serie.

Si tratta di una donna che inaspettatamente viene "travolta da uno tsunami, senza preavviso si trova a perdere tutto, il marito ed il lavoro". Pertanto, è costretta a rimboccarsi le maniche per tirare su i suoi figli ed andare avanti. Proprio mentre crede di aver toccato il fondo e di non essere più in grado di alzarsi, però, Laura troverà la forza di farlo e scoprirà di essere in grado di trasformare il dolore in qualcosa di costruttivo e importante.

Le analogie tra Laura ed Elena Sofia Ricci

L'attrice toscana, poi, ha fatto un confronto tra quella che è la sua personalità e quella del personaggio che interpreta nella serie.

Da un lato ha detto di rispecchiarsi in lei in alcune cose, tuttavia, ritiene di essere meno aggressiva e meno colorita della protagonista della fiction. Naturalmente, la Sofia Ricci ha portato anche una parte di sé all'interno della personalità di Laura, non solo dal punto di vista estetico chiaramente, ma anche sul piano del carattere.

Il messaggio di speranza per i telespettatori

Inoltre, la protagonista dell'intervista ha anche spiegato che non si aspettava minimamente che questa serie potesse uscire in un periodo così complesso e difficile. A tale proposito ha detto: "Spero che Vivi e lascia vivere possa essere di stimolo per molti a rialzarsi e a trasformare il dolore in creatività e positività, è un messaggio di speranza".

Nel progredire dell'intervista, poi, l'attrice ha voluto mandare un messaggio di supporto ai telespettatori: "Dovremmo uscire tutti rinnovati da questa crisi, da questo momento".

Attraverso Vivi e lascia vivere, Elena Sofia Ricci ha detto di augurarsi che le persone che stanno vivendo un momento simile a quello della protagonista, possano trovare la forza e anche qualche spunto per non mollare e continuare a combattere.

Infine, ha affermato di sentire molto la mancanza del set che, ormai, è la sua vita.