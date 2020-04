Uomini e donne cambia di nuovo pelle e dopo la versione sperimentata in queste settimane di lockdown, a partire da lunedì 4 maggio si tornerà di nuovo alla formula tradizionale. Ad anticipare quello che accadrà nel dating show di Maria De Filippi è stato il sito web TvBlog.it, il quale ha svelato in anteprima che la trasmissione di Canale 5 tornerà ad avere i suoi protagonisti in studio e soprattutto potrà contare sulla presenza di Maria De Filippi, che in queste settimane ha fatto solo da voce narrante alle vicende di Gemma e Giovanna.

Cambia la formula di Uomini e donne: da lunedì 4 maggio si ritorna alla versione 'in studio'

Nel dettaglio, le anticipazioni sulle nuove puntate di Uomini e donne in onda da lunedì 4 maggio su Canale 5, rivelano che nel corso dei nuovi appuntamenti ritroveremo in studio Maria De Filippi, padrona di casa storica del programma sentimentale.

La conduttrice, sarà come sempre seduta sugli scalini, ben distante da tutti gli altri protagonisti del dating show che saranno in lo studio. Ovviamente non è prevista la presenza del pubblico per motivi di sicurezza.

Naturalmente, però, ci saranno Gemma e Giovanna che in queste settimane hanno avuto modo di conoscere nuovi corteggiatori, seppur attraverso una formula del tutto inedita e nel corso dei nuovi appuntamenti in onda dal 4 maggio, potranno vedere chi si nasconde dietro i misteriosi compagni di chat.

E così le due dame avranno la possibilità di conoscere veramente queste persone e di capire se possono essere davvero quelle giuste per loro oppure no. Inoltre, sempre secondo quanto riportato in anteprima sulle pagine di Tvblog, nel corso delle prime settimane parteciperanno in trasmissione soltanto persone che vivono nella regione Lazio, così da attenersi alle regole dell'ultimo decreto del Governo Conte.

La nuova formula di Uomini e donne con le chat bocciata dal pubblico: ascolti molto bassi

Del resto la nuova formula di Uomini e donne con le due protagoniste che conoscevano nuove persone attraverso le chat, non ha ottenuto un grande riscontro dal punto di vista degli ascolti. La trasmissione del pomeriggio di Canale 5 dopo un esordio boom con oltre 3 milioni di spettatori, ha perso progressivamente ascolti, fino a raggiungere la drastica soglia di 1.8 milioni con uno share che non è andato oltre il 12%.

Numeri davvero molto bassi per Uomini e donne, che prima della sospensione per il lockdown in tutto il Paese, viaggiava su una media di oltre tre milioni al giorno e uno share che oscillava tra il 20 e il 22%. E così da 4 maggio si proverà ad aggiustare il tiro tornando alla versione classica del programma. Il pubblico da casa apprezzerà?