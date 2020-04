Sono giudizi davvero severi quelli che ha dato Pino Scotto, noto cantante della scena rock italiana, sulle pop star che in questi anni hanno avuto successo dopo aver partecipato a un talent show. Pino Scotto, infatti, ha stroncato Emma Marrone e tanti suoi colleghi che hanno fatto carriera dopo Amici oppure X Factor. Il commento che l'uomo ha fatto sulla cantautrice pugliese, però, a molti è parso eccessivo e lontano dal parere di una persona che non apprezza affatto l'operato dell'artista.

Pino Scotto contro Emma Marrone: commento al veleno

Sono passati esattamente dieci anni da quando Emma Marrone ha vinto Amici e ha iniziato una carriera nel mondo della musica. Da allora la salentina ha dovuto far fronte sia ai complimenti di chi la apprezza, che alle dure critiche di chi non la considera un'artista all'altezza.

In rete, però, stanno impazzando le forti dichiarazioni che Pino Scotto ha rilasciato sulla "Brown" e su tanti altri cantanti che si sono fatti conoscere dal grande pubblico partecipando ai talent show targati Mediaset, Rai oppure Sky.

Pino Scotto, interpellato da "Rolling Stones" sugli artisti che sono stati scoperti dai format come quello condotto da Maria De Filippi, ha tuonato: "Per prima cosa hanno stancato i talent. E poi la gente si è resa conto che da lì non è mai venuto fuori uno decente e che valga".

Scotto boccia Emma Marrone e tutti gli ex talent

L'uomo è sembrato avere le idee molto chiare sulla 35enne pugliese, ma anche su altri cantanti con carriere ormai decennali: "Mengoni cerca di fare Alex Baroni, la Marrone sembra Gianna Nannini con la diarrea, quando urla".

Quest'ultima affermazione sta facendo molto discuter,e soprattutto per la cattiveria che lascia trapelare a chiunque l'abbia letta: il pensiero che stanno esprimendo tanti, infatti, è che la cantante può anche non piacere, ma alla brutta copia di un'affermata collega non è più un parere, ma un giudizio dettato forse da un'antipatia personale.

Pino Scotto ne ha avute anche per Alessandra Amoroso ("cerca di imitare Laura Pausini ed è pure stonata"), per Diodato ("le sue canzoni hanno sempre le stesse note, armonie e melodie") e per Achille Lauro: "È il più grande bluff, la cosa più squallida venuta fuori insieme a Tommaso Paradiso".

La risposta di Emma Marrone agli haters

L'offesa che le ha fatto Pino Scotto tramite le pagine di "Rolling Stones", sembra non aver ancora toccato a tal punto Emma Marrone da spingerla a rispondere a muso duro. Chi segue l'artista sin dai suoi esordi, sa benissimo che in tante occasioni si è esposta in prima persona per replicare ad attacchi o critiche che riteneva eccessive o ingiuste.

Non molti giorni fa, per esempio, la cantante ha scelto di ribattere a un hater che le aveva appena augurato la morte durante una diretta Instagram.

Dopo aver letto l'insulto di un follower, la salentina ha detto: "Mi hanno scritto che devo morire.

Lo sai che esiste il karma? Occhio che tutto torna".

La "Brown" non è riuscita a nascondere la rabbia che stava provando in quel momento e gli occhi lucidi che le sono venuti, ma poi ha aggiunto: "Siete delle brutte persone, ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta". A conferma di ciò, è arrivato il commento di papà Rosario che, dopo aver letto il messaggio di chi ha offeso sua figlia, le ha scritto: "Fregatene di quello che scrivono, sono dei poveracci".

Emma in passato è stata anche presa di mira da chi non ha creduto alla malattia che l'ha colpita dopo l'estate: c'è stato, infatti, chi ha messo in dubbio l'intervento che l'artista ha subito a settembre per la rimozione di un tumore alle ovaie.