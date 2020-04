Non è la prima volta che Emma Marrone si imbatte in un'offesa davvero grave che gli hater le fanno sui social network: ieri, per esempio, la cantante è rimasta molto male per un commento arrivatole su Instagram nel quale qualcuno le augurava la morte. A difendere la pugliese sono stati sia i suoi tanti fan che il padre Rosario che, senza troppi giri di parole, ha dato dei "poveracci" a tutti quelli che insultano senza motivo sua figlia nascondendosi dietro allo schermo di un cellulare.

Commento d'odio turba Emma Marrone sui social

Ieri pomeriggio, martedì 7 aprile, Emma Marrone ha fatto una diretta condivisa su Instagram: dopo aver risposto a 50 domande dello scrittore Luca Bianchini, la salentina ha deciso di chiacchierare per qualche minuto con i follower che erano collegati. Poco prima che terminasse il live, la cantante si è imbattuta in un commento cattivo che ha decisamente cambiato il suo umore: "Spero che tu muoia", ha scritto qualcuno sul profilo della 35enne.

Dopo aver letto quest'insulto, la "Brown" ha perso il sorriso ma ha voluto replicare immediatamente con queste parole: "Mi hanno scritto che devo morire.

Ma lo sai che esiste il karma? Occhio che torna tutto". Nonostante abbia provato a fare la forte, era evidente che la cantautrice fosse parecchio scossa da quello che le era appena stato augurato, tanto che i suoi occhi sono diventati lucidi e la voce ha cominciato a tremare.

L'intervento del padre di Emma Marrone: 'Poveracci'

Dopo essersi detta fortemente dispiaciuta nel leggere questo genere di messaggi pieni d'odio, Emma Marrone si è rivolta a chi si è reso protagonista di un gesto così cattivo e ha detto: "Siete proprio delle brutte persone, ci sono anche i miei genitori che seguono la diretta".

La pugliese ha anche sottolineato quanto sia poco adatto usare dei termini così forti in un momento delicato come quello che tutta Italia sta vivendo, un momento di emergenza sanitaria che sta costringendo la popolazione a restare a casa da quasi un mese.

A conferma di quanto ha detto la vincitrice di Amici poco prima, è arrivato il commento di suo padre Rosario all'insulto: "Fregatene di quello che scrivono, sono dei poveracci".

Insomma, la famiglia della "Brown" e i suoi numerosi fan si sono subito prodigati per difenderla dall'ennesimo attacco degli hater, probabilmente gli stessi che non le hanno risparmiato critiche e insulti anche quando è stata operata per un serio problema di salute a settembre scorso.

La battaglia di Emma Marrone contro gli hater

Il commento cattivo che l'ha turbata profondamente ieri, non è l'unico nel quale Emma si è imbattuta in questi anni; la cantante, infatti, è finita spesso e volentieri al centro del Gossip per il modo battagliero con il quale ha combattuto gli attacchi degli hater sui social network.

Nel periodo immediatamente successivo all'intervento che ha subito per la rimozione di un tumore all'utero, la Marrone ha rilasciato molte interviste per promuovere il nuovo disco "Fortuna". È proprio in queste occasioni che la 35enne ha reso pubblici alcuni dei tanti insulti che ha ricevuto quando era ricoverata, molti dei quali hanno addirittura messo in dubbio la fondatezza della notizia riguardante il suo stato di salute.

Ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa", la salentina ha anche proposto che tutti coloro che utilizzano i social network abbiano il profilo verificato (con la spunta blu), in modo che nessuno possa nascondersi dietro ad account fake o a nomi fittizi.

Visti gli ultimi accadimenti, è evidente che l'astio che alcuni nutrono nei confronti dell'artista è rimasto immutato nonostante lei sia una delle poche a metterci sempre la faccia in ogni circostanza.