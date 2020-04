In questi giorni di quarantena c'è chi decide di svagarsi con i social network pubblicando simpatiche storie o dirette con amici e parenti. In particolare i personaggi del mondo dello spettacolo allietano i fan con numerosi video o dirette live per trascorrere del tempo assieme a loro. Tra di loro c'è la cantante salentina Emma Marrone che, pochi giorni fa, ha festeggiato i 10 anni dalla vittoria di Amici. Nella giornata di ieri, martedì 7 aprile, la cantante, in isolamento a Roma, ha partecipato ad un'intervista live con il giornalista Luca Bianchini, giocando con lui al format #50domandesecche.

Sul finire della diretta, però, un hater, le ha inviato un messaggio che ha lasciato tutti senza parole.

Il pesante messaggio di un hater ad Emma Marrone

Emma Marrone, ultimamente, è solita tenere delle live su Instagram rispondendo alla domande dei fan e telefonando ad alcuni di essi. Nel mentre è stata intervista ieri dal giornalista Luca Bianchini, durante una diretta molto simpatica nella quale la stessa Emma ha parlato di episodi simpatici sulla sua vita. Purtroppo l'intervista non è stata conclusa nel migliore dei modi.

All'improvviso un hater le ha inviato il seguente messaggio in chat: ''Spero che tu muoia''.

A quel punto, l'artista, provata da quanto accaduto, ha risposto duramente definendo quelle parole decisamente improprie in un periodo come quello che stiamo vivendo. 'Occhio che tutto torna', questo il duro attacco della Marrone. In seguito, ad intervista terminata, Emma ha voluto proseguire la diretta con i suoi fan dando sfogo a tutti i suoi pensieri e scagliandosi contro gli hater.

In un momento tanto delicato, come quello che l'Italia sta vivendo da oltre un mese, è ancora più inopportuno ricevere questi insulti che non fanno altro che enfatizzare la bruttezza interiore di certe persone. Emma, rivolgendosi ai suoi fan, spera di poterli riabbracciare presto e, quando tutto questo sarà possibile, gioire insieme a loro.

L'intervento di Rosario, papà di Emma: 'Sono dei poveracci'

Durante la diretta erano presenti anche i genitori di Emma, anche loro in isolamento forzato a Lecce, città natia della cantante. Il papà Rosario, dopo aver assistito alla spiacevole situazione che ha coinvolto la figlia, è voluto intervenire a suo sostegno, definendo questo genere di persone come degli inutili poveracci. Infine, la stessa Emma, ha voluto aggiungere un ulteriore pensiero, rispondendo al messaggio del padre: 'Questo per far capire a certe persone che anche noi abbiamo una famiglia. Mi sono perfino stancata di cancellare i commenti, spero che la gente legga quanto siete brutti dentro.'