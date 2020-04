Manuel Galiano è tornato a parlare della storia con Giulia Cavaglià. L'ex corteggiatore di Uomini e donne ha deciso di interagire con i suoi fan su Instagram per rispondere alle domande dei follower; il giovane è stato piuttosto tagliente sull'ex fidanzata. Al contrario hanno sorpreso le risposte sul sul "rivale" Giulio Raselli.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Manuel e Giulia si sono conosciuti a Uomini e Donne. Cavaglià ricopriva il ruolo di tronista, mentre Galiano vestiva i panni del corteggiatore.

I due erano usciti dal programma insieme, ma dopo un mese la relazione era terminata in modo brusco. Da quel momento Giulia e Manuel hanno cominciato a lanciarsi accuse reciproche. Oggi l'ex tronista è felicemente fidanzata con Francesco Sole, mentre l'ex corteggiatore è single.

Le ultime dichiarazioni di Manuel sull'ex fidanzata

Manuel Galiano, tramite il suo profilo Instagram, ha deciso di sottoporsi alle domande dei follower. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha ricevuto numerose domande su Giulia Cavaglià.

Un utente ha chiesto: "È vero che Giulia ti ha soltanto usato?"; il diretto interessato ha prontamente replicato: "Verissimo". Un'altra fan ha chiesto come si comporterebbe Manuel se in futuro la Cavaglià dovesse cercarlo. Galiano ha lasciato intendere che la cosa sia già avvenuta in passato: "Come ho già fatto. Manco aprire il messaggio".

Infine un'altra persona ha chiesto all'ex corteggiatore se l'odio verso Giulio Raselli sia circoscritto al contesto di Uomini e Donne oppure si tratti di una cosa personale.

La risposta del calciatore in questo caso ha colto tutti di sorpresa. Manuel ha affermato di non avere mai odiato il suo "rivale". Al contrario, ha confessato di essere felice per Giulio perché è riuscito a trovare una ragazza che gli vuole bene. Infine Manuel Galiano ha concluso il capitolo legato a Giulio Raselli: "Quando ci contendevamo la stessa persona non mi stava simpatico, ma penso sia normale".

Giulia De Lellis nel mirino di Manuel Galiano

Nel rispondere ai suoi follower, Manuel Galiano ha ricevuto anche una domanda su Giulia De Lellis. L'ex corteggiatore del dating-show di Canale 5 ha etichettato l'influencer romana come "l'emblema del fake", sostenendo come potrebbe essere completamente diversa nella realtà da quello che fa vedere sui social network. Non è la prima volta che Manuel Galiano mette nel mirino Giulia De Lellis. Qualche settimana fa aveva commentato in modo negativo la biografia dell'influencer romana.