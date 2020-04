Il Serale di Amici 19 si è concluso venerdì 3 aprile, ma le polemiche continuano a tenere banco. Nelle scorse ore il maestro di ballo Timor Steffens è intervenuto sul proprio profilo Instagram per rispondere alle polemiche, scaturite dopo la vittoria di Gaia Gozzi. Secondo alcuni telespettatori, la produzione avrebbe favorito il trionfo della cantautrice italo-brasiliana. Per questo motivo il maestro ha deciso di smentire tutti, dichiarando che la vittoria della Gozzi è arrivata per merito del televoto.

Timor Steffens difende la produzione di Amici

Come spesso accade in una gara, ci sono sempre delle persone felici per il verdetto finale e altre scontente. In questo caso, la vittoria di Gaia Gozzi sembra aver creato qualche malcontento di troppo.

Al termine del talent-show di Canale 5, Timor Steffens ha postato su Instagram uno scatto in cui figura con la vincitrice del programma e la coppa. Sotto alla foto un utente ha scritto un commento al vetriolo: "Che schifo". La replica dell'insegnante di ballo non si è fatta attendere: "Non essere un hater.

Dovresti essere felice per lei".

Purtroppo, però, il telespettatore non poteva fare a meno di rispondere nuovamente al maestro di ballo. Linda ha sostenuto a gran voce che il risultato ottenuto dalla Gozzi non è stato meritato ma indotto dagli autori del programma: "L'hanno messa subito sul piedistallo". A quel punto Timor Steffens è letteralmente sbottato ed ha difeso l'operato dello staff: "Veramente?

C'è un voto da casa per un motivo. Tutta l'Italia ha scelto lei come vincitrice".

Infine il diretto interessato ha cercato di spiegare che, se la produzione avesse già deciso tutto a tavolino, non esisterebbero dei giudici e un televoto per esprimere il proprio giudizio.

Nicolai Gorodiskii: polemica per il mancato saluto Di Steffens

Timor Steffens attraverso il suo profilo Instagram è stato coinvolto in un'altra polemica.

Come è ormai noto, Maria De Filippi in puntata ha ripreso Alessandra Celentano e Timor Steffens per non essersi alzati dopo l'eliminazione di Nicolai Gorodiskii.

Sotto lo scatto pubblicato con Gaia, un utente aveva scritto: "Ti ho trovato molto maleducato e scortese verso Nico", affermando poi che un professionista deve sempre salutare un allievo anche se in passato ha commesso degli errori. Il maestro di danza ha prontamente replicato con un "grazie".

Infine, a chi accusava il maestro di danza di non avere mai supportato abbastanza Javier e Nicolai, il diretto interessato ha precisato di aver sempre fatto il tifo per il ballerino cubano: "E' davvero talentuoso.

Come hai potuto vedere ha vinto molti premi".