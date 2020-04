Clizia Incorvaia continua ad essere protagonista nonostante la squalifica, che l'ha vista costretta ad abbandonare il Gf Vip 4. L'influencer siciliana, ma da tanti anni residente a Milano, è stata intervistata durante una diretta Instagram dal magazine 'Chi', dove ha speso bellissime parole per Eleonora Giorgi e Paolo Ciavarro. Nella fattispecie, la donna ha dichiarato di sperare nella vittoria del suo fidanzato, visto che è una persona priva di maschere.

Grande Fratello Vip 4, Clizia parla del rapporto con Eleonora Giorgi: "Un'anima speciale"

A più di un mese dalla squalifica dal Grande Fratello Vip 4, Clizia torna a far parlare di sé per alcune dichiarazioni, rilasciate nel corso di una diretta Instagram condivisa con una giornalista del magazine 'Chi'. La donna, attualmente si trova in Sicilia con la figlia in casa dei suoi genitori, mentre il suo amato è ancora rinchiuso nella casa del Reality Show. I due, forse, non potranno incontrarsi per via della quarantena, imposta a causa dell'emergenza sanitaria italiana.

A tal proposito, la Incorvaia ha dichiarato di essere molto emozionata nell'immaginare il momento in cui riabbraccerà Paolo Ciavarro, esclamando queste parole: 'Siamo stati più di un mese senza vederci e possiamo aspettare ancora, non vedo l'ora'. Inoltre, l'influencer ha rivelato di aver instaurato uno splendido rapporto con la suocera, Eleonora Giorgi, dichiarando in questo modo: 'E' un'anima speciale e credo che tra anime ci si riconosca'.

La Incorvaia vuole la vittoria di Paolo Ciavarro

Durante la diretta Instagram con il settimanale 'Chi', Clizia ha fatto un pronostico sul possibile vincitore di questa quarta edizione del Gf Vip 4. Nel dettaglio, la donna ha detto che vorrebbe che Paolo vincesse il reality show "perché è una persona priva di maschere". A tal proposito, ha affermato che Ciavarro è un ottimo esempio per i nostri figli, abituati a personaggi trash in televisione.

Inoltre, ha lanciato una frecciatina agli altri concorrenti rimasti in gioco, dichiarando che non meritano di arrivare in finale, visto che sono tutti dei giocatori.

La Incorvaia, infatti, ha ammesso che, secondo lei, il vero Grande Fratello Vip 4 era quello composto da Rita Rusic, Barbara Alberti, Michele Cucuzza e Adriana Volpe, ritiratasi dal programma in seguito ad un grave lutto in famiglia. Infine, è tornata a parlare dell'amore che prova per Paolo, rivolgendogli un dolcissimo pensiero: "E' l'uomo che ho sempre sognato da ragazzina, di cui mi ero dimenticata". In attesa di sapere se il giovane riuscirà a vincere il programma di Alfonso Signorini, si ricorda che la finale è prevista per l'8 aprile su Canale 5.