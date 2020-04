A due giorni dall'eliminazione, Teresanna Pugliese è tornata a far parlare di sé per aver fatto una diretta sul suo profilo Instagram. L'ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha svelato alcuni retroscena sulla finale del programma e sui concorrenti del GF Vip, tra cui Paolo Ciavarro e Antonella Elia, che potrebbero giudicarsi il montepremi finale.

Teresanna Pugliese svela alcuni dettagli sulla finale del GF Vip

Teresanna è stata sicuramente una delle protagoniste della seconda parte del Gf Vip. La napoletana, infatti, si è contraddistinta per la sua spontaneità, che la resa protagonista di liti furiose con Sossio Aruta, il primo finalista di questa quarta travagliata edizione.

Oggi, l'ex tronista di Uomini e Donne è tornata sui social, dove ha svelato alcuni dettagli inediti sul Reality Show e sui suoi ex compagni d'avventura. In particolare, la Pugliese ha svelato che tutti gli eliminati parteciperanno alla festa finale, tramite un collegamento dalle proprie abitazioni, visto il decreto in vige attualmente in Italia per affrontare l'emergenza sanitaria, causata dal propagarsi del Coronavirus.

Teresanna attacca Paolo Ciavarro e Antonella Elia

Ma Teresanna non ha anticipato solamente qualcosa sulla finale del Grande Fratello Vip, in quanto si è levata qualche sassolino dalle scarpe, facendo delle ipotesi sul possibile vincitore di questa edizione.

In particolare, l'ex tronista crede che vinca uno tra Paolo Ciavarro e Antonella Elia. A tal proposito, ha detto queste testuali parole sul figlio di Eleonora Giorgi: "E' sempre stato spento. È il suo carattere, può piacere o meno". Invece, sulla rivale di Valeria Marini, ha affermato che non è cattiva, esclamando così: "È una mina vagante che potrebbe esplodere da un momento all'altro", sebbene non creda che sia cattiva, in quanto basta guardarla negli occhi.

Infine, la Pugliese ha elogiato Patrick Ray Pugliese, dichiarando che è stato l'unico capace di metterle il buonumore, tanto da essere stato il primo ad accoglierla nella casa di Cinecittà con la sua schietta simpatia.

La Pugliese difende Licia Nunez e Antonio Zequila

Durante la diretta Instagram, Teresanna ha parlato anche del suo rapporto con Licia Nunez, uscita anche lei nel corso della semifinale del Gf Vip, andata in onda il 1° aprile su Canale 5.

In particolare, l'ex fidanzata storica di Francesco Monte ha riferito che l'attrice è una grande bella persona, tanto da essersi capite appena si sono guardate negli occhi. Infine, la Pugliese ha detto la sua sulle polemiche nate attorno ad Antonio Zequila, svelando che quest'ultimo è un uomo generoso, tanto da essere dispiaciuta per il modo in cui è stato trattato dal pubblico.