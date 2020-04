La famosa soap opera Il Paradiso delle signore continua ad andare in onda su Rai Uno dal lunedì al venerdì, nonostante le riprese si siano fermate a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Le anticipazioni dell’episodio che i telespettatori vedranno il 13 aprile 2020, dicono che ci sarà un grande colpo di scena che coinvolgerà Ludovica Brancia di Montalto (Giulia Arena) e Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker). La figlia di Flavia dopo aver fatto capire di aver rinunciato al fratello di Marta, farà una rivelazione del tutto spiazzante.

Il giovane rampollo dei Guarnieri quando verrà a conoscenza che la creatura che porta in grembo la sua ex fidanzata è frutto del loro amore, scenderà a compromessi. In particolare il cognato di Vittorio vorrà riconoscere il bambino, ma senza sposarsi. Umberto (Roberto Farnesi) invece sarà parecchio affranto, perché comincerà a sentire la mancanza di Adelaide di Sant’Erasmo (Vanessa Gravina).

Marta continua a mentire al marito, Agnese torna a lavorare al paradiso

Nella 126esima puntata della famosa fiction daily in programmazione sulla rete ammiraglia Rai, lunedì 13 aprile 2020, in prima visione assoluta, Marta continuerà a seguire la cura consigliata dalla sua amica Camilla all’insaputa del marito Vittorio.

Mentre la Guarnieri assumerà un farmaco per la fertilità con la speranza di diventare una volta per tutte madre, il direttore Conti vorrà dedicare una festa al primo uomo nello spazio. Finalmente le veneri del paradiso faranno la conoscenza di Franco, il marito della collega Paola Galletti. Purtroppo il signor Cecchi metterà piede nel negozio più lussuoso di Milano nel momento sbagliato, ovvero quando sua moglie riceverà una telefonata dal suo ex fidanzato.

Intanto Agnese dopo essersi resa conto di non poter continuare a lavorare da casa, tornerà all’atelier per aiutare la Rossi.

Umberto sente la mancanza di Adelaide, Riccardo apprende della gravidanza di Ludovica

A questo punto la signora Amato e Gabriella si impegneranno per realizzare un nuovo modello di bikini, e diversi accessori da inserire nella prossima collezione. Umberto sempre più desolato per l’assenza di Adelaide che sarà ancora in luna di miele con Achille, farà sentire la sua vicinanza ai suoi figli soprattutto a Riccardo.

Quest’ultimo sarà sconvolto, per aver appreso che Ludovica aspetta un figlio da lui. Il giovane rampollo dei Guarnieri dopo aver riflettuto a lungo, farà presente alla Brancia di Montalto di essere disposto ad assumersi la sua responsabilità di padre, ma le sottolineerà che non convoleranno a nozze. Quando la figlia di Flavia si rifiuterà di accettare le sue condizioni, il fratello di Marta non avrà altra scelta che mettere al corrente Angela di quanto accaduto.