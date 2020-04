Nonostante la quarta edizione del GF Vip sia terminata mercoledì 8 aprile 2020, sul web si continua ancora parlare di quanto accaduto nell’ultima puntata. L’ex gieffina Licia Nunez, dopo essersi resa protagonista di un’accesa lite con Sossio Aruta in diretta televisiva, ha pubblicato un post su Instagram per spiegare il motivo della sua sfuriata. Oltre ad elogiare ancora una volta tutte le persone che hanno il suo stesso orientamento sessuale, l'attrice pugliese ha fatto una precisazione importante.

La replica dell’ex protagonista del reality potrebbe essere indirizzata anche ad Alfonso Signorini, per averle detto di essere fiera del sostegno del mondo gay. Dopo aver motivato la ragione del suo attacco, Licia ha concluso affermando: “Viva l’amore e viva la vita. Mai come in questo momento”.

Licia contro Sossio per aver insinuato che fosse sostenuta da un esercito di persone

La finale del Grande Fratello Vip 4 che si è conclusa con la vittoria di Paola Di Benedetto, è stata caratterizzata anche dall’acceso scontro tra Licia Nunez e Sossio Aruta.

L’attrice pugliese presente in studio a Roma con l’ex coinquilino Antonio Zequila, si è scagliata contro il calciatore napoletano per aver sostenuto che lei avesse un esercito di persone diverse dalla sua parte rispetto agli altri vip. La fidanzata di Barbara Eboli in diretta televisiva ha replicato all’insinuazione del suo ex compagno d’avventura, facendogli notare che il mondo a cui appartiene lei è lo stesso di quello di Alfonso Signorini.

Non appena Licia ha continuato a puntare il dito contro il compagno di Ursula Bennardo, dicendogli che i gay, le lesbiche, e i bisex, respirano la sua stessa aria, Sossio si è difeso pronunciando le seguenti parole: "Intendevo che un giorno è arrivato un aereo per te, con scritto l’esercito di Licia. Se io avessi offeso qualcuno, credo che io qui non ci sarei. Non ho accusato nessuno". Per finire, nella discussione si è intromesso anche lo stesso conduttore, che si è schierato dalla parte dell’ex cavaliere del trono over facendo notare a Licia che per lui non è una critica essere sostenuto dai gay.

La Nunez si sfoga sui social dopo la finale del GF Vip

Nelle scorse ore, sui social, non è passato di certo inosservato il duro sfogo di Licia Nunez, che a distanza da due giorni dalla finalissima del GF Vip, ha deciso di chiarire la sua posizione nei confronti di Sossio Aruta. L’ex gieffina ha commentato il litigio avuto con il calciatore napoletano, per aver sostenuto che durante la permanenza nel reality fosse privilegiata a causa della sua omosessualità, scrivendo su Instagram: "A conclusione di quanto successo ieri sera, è doveroso precisare la mia posizione”. L’attrice pugliese inoltre riferendosi molto probabilmente al fatto che il conduttore si sia schierato a favore dell'ex cavaliere del trono over, ha precisato che le sue parole sono state rivolte a ciò che considera un atto discriminatorio.

Secondo Licia infatti, nessuno deve essere trattato in modo diverso sulla base del proprio orientamento sessuale. Infine la fidanzata di Barbara Eboli si è detta orgogliosa di far parte del mondo delle lesbiche, ricevendo l’appoggio dell’ex coinquilina Fernanda Lessa che ha gradito il suo pensiero con un like.