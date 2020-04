Dopo Antonio Zequila e Salvo Veneziano, un altro ex protagonista del GF Vip 4 ha espresso un parere negativo sulla vittoria di Paola Di Benedetto. Si tratta di Sossio Aruta, che nel corso di una recente intervista ha fatto capire di non essere tanto contento che ad arrivare sul primo gradino del podio sia stata l’ex madre natura di Ciao Darwin. Dopo aver ammesso di non aver vinto per aver preso parte al programma in ritardo, l'ex cavaliere del trono over ha commentato la proclamazione della modella vicentina affermando che sulla vittoria abbia influito il fatto che sia fidanzata con il famoso cantante Federico Rossi.

Sossio Aruta dice la sua sulla proclamazione di Paola Di Benedetto al GF Vip

Sul web si continua a parlare della conclusione della quarta edizione del GF Vip, che ha chiuso i battenti con il trionfo a sorpresa di Paola Di Benedetto. Oltre a Salvo Veneziano che ha criticato sui social i meccanismi del televoto della trasmissione, anche Sossio Aruta ha fatto sapere cosa pensa del fatto che abbia vinto la modella vicentina. Il compagno di Ursula Bennardo, attraverso un’intervista rilasciata a ‘Super Guida Tv’, non ha speso affatto delle belle parole nei confronti dell’ex madre natura di Ciao Darwin.

Per iniziare il calciatore napoletano ha rivelato di essere stato penalizzato rispetto agli altri concorrenti per aver partecipato al noto programma condotto da Signorini a metà percorso. Inoltre l'ex cavaliere del trono over ha commentato la vittoria di Paola pronunciando le seguenti parole: “Il Grande Fratello, così come altri reality sono seguiti soprattutto dai giovani. Paola è la fidanzata di un cantante molto famoso che ha molti followers”.

Il compagno di Ursula Bennardo critica Paolo, Licia, e Zequila

Successivamente l’ex volto di Uomini e Donne ha detto la sua anche su Paolo Ciavarro, il gieffino che è riuscito a conquistarsi la medaglia d'argento. Sossio ha fatto sapere di non sentirsi inferiore al figlio di Eleonora Giorgi, sottolineando che non meritava di arrivare secondo poiché al Grande Fratello Vip ha fatto un percorso in ombra.

Per la precisione l’ex gieffino ha criticato il fidanzato di Clizia Incorvaia, dichiarando: “Paolo è stato sempre nascosto. Ha un tipo di carattere che per quieto vivere diceva di sì a tutti”. A questo punto Sossio è tornato ad attaccare Licia Nunez e Antonio Zequila, rivelando che hanno fatto di tutto per metterlo in cattiva luce fino all’ultima puntata del GF Vip con l’obiettivo di ottenere visibilità. Il compagno di Ursula Bennardo dopo aver precisato che l’attrice pugliese e il 56enne gli hanno fatto un grande favore offendendolo, ha concluso dicendo che mentre lui ne è uscito pulito, loro sono passati per dei rosiconi di turno.

Infine il calciatore napoletano oltre a ribadire ciò che ha già detto al pubblico nel corso della finalissima del reality, ovvero che gli sarebbe dispiaciuto arrivare secondo, ha dichiarato che tanti fan l’hanno considerato il vincitore morale di questa edizione.