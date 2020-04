A poche ore dalla fine del GF Vip 4 che ha proclamato Paola Di Benedetto vincitrice, un ex protagonista del reality continua a farsi sentire. La vip in questione è Valeria Marini che non ha ancora dimenticato i battibecchi avuti con Antonella Elia nella casa più spiata d’Italia. La ex soubrette del Bagaglino si è raccontata a cuore aperto ai microfoni del settimanale ‘Nuovo’, tornando a parlare di ciò che è accaduto nella nota trasmissione nelle precedenti settimane. La Marini senza mezze misure, oltre a mostrarsi ancora infastidita per ciò che la 'rivale' ha fatto nel programma condotto da Alfonso Signorini, non ha nascosto la possibilità di poter valutare azioni legali.

Valeria sui litigi avuti con Antonella al GF Vip: ‘È stato molto pesante’

Nonostante la quarta edizione del Grande Fratello Vip sia giunta al termine con la vittoria di Paola Di Benedetto, un ex gieffina non perde l’occasione per stare al centro dell’attenzione mediatica. Valeria Marini, nel corso di un’intervista rilasciata a 'Nuovo’, ha parlato nuovamente dell’esperienza vissuta nel Reality Show. La 'Valeria nazionale', che non ha preso parte alla finale del programma, è tornata ad attaccare Antonella Elia commentando gli scatti d'ira che la showgirl torinese ha avuto nella casa di Cinecittà: “È stato molto pesante.

Meglio dimenticare. Non mi sono piaciute mani addosso e insulti”. Successivamente, alla domanda se intende ricorrere a vie legali per le discussioni avute con la fidanzata di Pietro Delle Piane, l’ex gieffina ha replicato sottolineando "ci penseranno i miei avvocati'. Nel corso dell'intervista si è inoltre soffermata a parlare dell’emergenza sanitaria mondiale, svelando di star raccogliendo fondi insieme ai suoi conoscenti per far avere "più macchinari possibili nelle strutture".

Per concludere, Valeria ha fatto una precisazione rivolta alla produzione del GF Vip, affermando che la televisione dovrebbe servire a veicolare giusti messaggi: "Chi offende e alza le mani dovrebbe essere squalificato", ha aggiunto.

La Marini attacca la Elia commentando un post di Adriana Volpe

Oltre a rilasciare delle nuove dichiarazioni sulle pagine del magazine diretto da Riccardo Signoretti, la Marini ha fatto un gesto sui social che non è passato di certo inosservato.

A scatenare la polemica è stata Adriana Volpe senza volerlo, condividendo su Instagram le pagelle assegnate a tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip dal ‘Corriere della Sera’. La conduttrice è stata considerata la vincitrice morale del reality, mentre ad Antonella Elia è stato dato l’appellativo di ‘regina delle Erinni’. Valeria Marini ha subito commentato il post e ha attaccato ancora una volta la showgirl torinese: “Elia brutto esempio di cattiveria da cancellare. Ha rovinato il GF Vip”.