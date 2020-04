Finalmente la quarta edizione del GF Vip, condotta da Alfonso Signorini ha salutato il pubblico definitivamente sancendo la vittoria di una concorrente che nessuno si aspettava di vedere sul podio. A trionfare, a grande sorpresa, è stata Paola Di Benedetto, che ha donato l’intero montepremi pari a 100mila euro alla Protezione civile per l’acquisto di macchinari utili a sconfiggere il Covid-19. Nelle scorse ore, il fidanzato dell’ex madre natura di Ciao Darwin, ovvero Federico Rossi, si è mostrato orgoglioso sui social dedicandole delle bellissime parole.

Paola vince il GF Vip e devolve il montepremi in beneficenza alla protezione civile

Il Grande Fratello Vip 4, che ha chiuso i battenti ieri sera mercoledì 8 aprile 2020, ha stupito i telespettatori poiché a vincere questa edizione è stata Paola Di Benedetto. La modella nata a Vicenza, prima di trionfare ha svelato di voler devolvere in beneficenza l’intero ammontare del montepremi finale, e non soltanto la metà, come prevedeva il regolamento del Reality Show. Per la precisione, l’ex madre natura di Ciao Darwin, ha donato i 100.000 euro vinti alla raccolta a favore della protezione civile, per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

E’ stata proprio la 25enne a comunicare la sua scelta, ma quando il televoto era ancora chiuso. L’ex gieffina, dopo ben 92 giorni di reclusione nella casa di Cinecittà, è stata favorita dai fan con il 56% delle preferenze, mentre Paolo CIavarro si è classificato al secondo posto, venendo seguito da Sossio Aruta, e Patrick Ray Pugliese.

Federico Rossi festeggia la vittoria della fidanzata sui social

Al termine dell’ultima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini, oltre alla critica di Antonio Zequila nei confronti della vincitrice, non è mancato di certo il commento del fidanzato della modella. Si tratta di Federico Rossi, che dopo aver dedicato una canzone alla propria amata in diretta televisiva, ha festeggiato la proclamazione in tutti i modi possibili.

Sul proprio profilo Twitter, il cantante del duo Benji & Fede ha catturato l’attenzione dei fan del reality scrivendo le seguenti parole: “Non so cosa dire. Ha vinto la persona che amo”. L’idolo delle teenager, ovviamente, ha commentato la vittoria della fidanzata anche in una storia su Instagram, alla seguente maniera: "We are the Champions". Nella giornata di oggi, invece, il musicista ha pubblicato una foto di Paola addormentata, facendo sapere di non essere riuscito a dormire per le dosi di adrenalina che gli ha regalato. Inoltre, di recente, Federico Rossi è intervenuto in difesa della sua dolce metà, replicando alle esternazioni poco carine di Fernanda Lessa.

L’ex gieffina di origine sudamericana, in questi giorni ha infastidito parecchi utenti sul web per aver affermato che la Di Benedetto sia ingrassata al GF Vip. Il cantante del duo Benji & Fede ha subito risposto all’insinuazione della moglie di Luca Zocchi, dicendo la sua in una maniera abbastanza forte. Il musicista ha attaccato la Lessa, facendole notare di aver chiamato ‘grassa’ una ragazza di 25 annim nonostante si combatta da sempre contro ogni sorta di body shaming.