La Serie TV Doc nelle tue mani, che vede come protagonista di questo medical drama l'attore Luca Argentero, sta continuando ad appassionare sempre più milioni di telespettatori di Rai 1. Le anticipazioni della quarta puntata in onda giovedì 16 aprile 2020 rivelano che il dottor Andrea Fanti si ritroverà a dover curare da una malattia sua figlia Carolina. Alba, invece, proverà una forte gelosia per Riccardo Bonvegna. Infine Gabriel comincerà a soffrire di un forte mal di testa.

Spoiler della quarta puntata di Doc nelle tue mani: Carolina ha una malattia misteriosa

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta puntata di Doc nelle tue mani rivelano che nell'episodio dal titolo 'Like', in clinica arriverà la piccola Carolina, nonché figlia di Andrea e Agnese, che avrà i sintomi di una malattia misteriosa. A questo punto, il ricovero della bambina manderà sempre di più in crisi il rapporto tra i due genitori, in quanto saranno molto preoccupati che nessun dottore riuscirà a fornirgli un quadro clinico preciso della patologia.

Per questo motivo, l'ex primario Fanti e la Tiberi verranno travolti ulteriormente dall'agitazione, tuttavia i due uniranno le loro competenze per aiutare Carolina. D'altro canto, una giovane influencer cercherà di fare distrarre gli specializzandi dai problemi. A tal proposito, la stella del web riuscirà a catturare con successo l'interesse dei tirocinanti. Alba, invece, non sarà in grado di frenare la sua gelosia nei confronti di Riccardo.

Andrea cerca di guarire sua figlia

La quarta puntata di Doc nelle tue mani verrà composta anche dall'episodio dal titolo 'Il giuramento di Ippocrate', i telespettatori avranno modo di vedere che Andrea cercherà in tutti i modi di ritornare a essere un buon papà e un bravo dottore per guarire Carolina. Infatti, Fanti incomincerà a corteggiare Agnese con l'intenzione di riconquistare la fiducia di sua figlia.

Per questo motivo, l'ex primario avrà lo scopo ben preciso di recuperare il matrimonio con la Tiberi: i due si sono allontanati dopo la morte prematura del loro figlio maschio, Mattia. Nel frattempo, Gabriel avvertirà un doloroso mal di testa, che non gli darà la possibilità di prendersi cura di un paziente. Per finire, Elisa e Riccardo dovranno far fronte a un aspirante cosmonauta. Insomma, si prospetta un finale (per queste prime quattro puntate) ricco di colpi di scena per gli spettatori che hanno seguito con attenzione questa fiction che è liberamente ispirata alla vera storia del primario Pierdante Piccioni.

Chi non avrà modo di vedere la puntata di Doc del 16 aprile in diretta tv su Rai 1 potrà rivederla in replica streaming online accedendo al sito web ufficiale e completamente gratuito di RaiPlay.it