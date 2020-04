Due ex protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip che ha sancito la vittoria di Paola Di Benedetto, continuano a far parlare di loro. Si tratta di Pago Settembre e Serena Enardu, che sono tornati a formare una coppia grazie al Reality Show. La stretta vicinanza quotidiana tra il cantante e l’ex tronista dovuta alla permanenza in casa, continua a dare degli ottimi risultati.

La 'quarantena' di Pago e Serena

A far sapere come stanno vivendo la quarantena, sono stati proprio l’influencer sarda e il compagno in una lunga intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’.

L’ex gieffina, riferendosi al periodo di permanenza in casa ha fatto sapere che lei e il suo compagno non passavano così tanto tempo insieme da molto. A questo punto, Serena ha precisato che in passato, ogni volta che lei e Pago litigavano, mettevano in discussione il loro rapporto mentre ora le cosa sarebbero cambiate. Infine la Enardu ha ammesso che prenderebbe nuovamente parte al programma prodotto da Endemol Shine Italy, affermando:

“Se tutto quello che abbiamo vissuto in tv è servito per raggiungere la consapevolezza di oggi lo rifarei”.

Anche Pago ha confermato la stessa versione della fidanzata, visto che sempre ai microfoni del magazine diretto da Umberto Brindani ha dichiarato che hanno trovato una chiave di comprensione.

Pago non vuole rendere pubbliche le eventuali nozze con la Enardu

Pago Settembre e Serena Enardu, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 4 continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate del gossip. I due si sono ricongiunti grazie alla partecipazione al reality condotto da Alfonso Signorini. Pacifico, dopo aver dichiarato insieme alla propria amata che la quarantena ha fatto bene al loro amore, questa volta non ha messo il solito freno sulle probabili nozze ma ha fatto una precisazione.

Il cantautore ha dichiarato che se lui e la Enardu dovessero mai decidere di diventare marito e moglie, il matrimonio sarà segreto poiché sono stati già tanto sotto i riflettori delle telecamere. “Se mai in futuro ci sposeremo non lo diremo. Abbiamo già raccontato troppo”, queste le parole del cantautore.

In seguito Pago, pur avendo trovato una certa stabilità con Serena affrontando le cose in maniera diversa, ha ribadito che per adesso le nozze non sono programmate.

Pacifico e Serena felici per la vittoria di Paola Di Benedetto

Intanto ieri sera mercoledì 8 aprile 2020, Serena e Pago dopo aver preso parte all’ultima puntata del Gf Vip, tramite un collegamento da casa insieme agli altri ex gieffini, si sono mostrati favorevoli alla scelta del pubblico. Il cantante e l’ex tronista hanno dimostrato sui social di essere felici per la vittoria di Paola Di Benedetto, che è stata premiata a gran sorpresa soprattutto per la sua educazione. La discussa coppia del gossip ha festeggiato la proclamazione dell’ex madre natura di Ciao Darwin, con tanto di bicchiere e spumante.

Paola in diretta televisiva ha fatto sapere ai telespettatori di aver scelto di donare i 100 mila euro in beneficenza alla protezione civile.