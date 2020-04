Andrea Denver ha mostrato finalmente gli artigli dopo aver passato tre mesi piuttosto in sordina all'interno del GF Vip. Il modello, residente da tanto tempo in America, ha avuto un piccolo screzio con Antonio Zequila nella giornata di ieri 31 marzo nella casa di Cinecittà. In particolare, il veronese ha accusato l'attore di aver sfruttato la lite tra Teresanna Pugliese e Sossio Aruta per suscitare i favori del pubblico, visto che attualmente è stato messo a rischio eliminazione insieme a Patrick Pugliese e Paolo Ciavarro.

Andrea Denver, screzio con Antonio al Grande Fratello Vip

La lite tra Sossio e Teresanna ha provocato molte tensioni tra i concorrenti del Grande Fratello Vip. I vari compagni d'avventura, infatti, sono rimasti abbastanza sconvolti dopo aver visto l'ex calciatore e l'ex tronista di Uomini e Donne insultarsi a vicenda. In questo frangente, Antonio si è preso il merito di aver fermato l'ira funesta di Aruta, portandolo in veranda a calmarsi. Una versione, che non è piaciuta affatto ad Andrea Denver, che ha prontamente replicato così: "Se ogni occasione la sfrutti per prenderti il merito, anche no scusami!".

Il modello, residente da tempo in America, infatti, ha accusato Zequila di sfruttare la situazione per guadagnare il consenso del pubblico, in previsione del televoto di stasera 1° aprile. Infine, ha aggiunto che non deve prendersi tutto il merito, visto che alla lite era presente anche lui e Paola Di Benedetto.

Zequila si difende dalle accuse del modello

L'intervento di Andrea Denver ha infastidito moltissimo Antonio, che ha dimostrato di aver accusato moltissimo la nomination di questa settimana.

In particolare, l'attore napoletano ha replicato al modello in questo modo: "Non mi sto prendendo affatto alcun merito", tanto da aggiungere di essersi limitato a raccontare la verità dei fatti.

Ed ecco che alla discussione è intervenuta Paola Di Benedetto, la quale ha smentito senza indugio la versione di Zequilla, con il quale è stata protagonista di molti scontri all'interno del programma di Alfonso Signorini.

Er Mutanda, a questo punto, ha chiesto l'aiuto di Teresanna Pugliese, la quale ha riferito che se non fosse intervenuto la lite con Sossio sarebbe degenerata. Infine, ha lanciato una frecciatina contro l'influencer: "Si è messa in mezzo per gettare acqua sul fuoco".

A poche ore dalla semifinale, gli inquilini del Grande Fratello Vip hanno dimostrato di avere i nervi alle stelle, tanto da discutere per delle futilità. In attesa di sapere se Andrea e Antonio avranno un chiarimento, si ricorda che la diretta 24 ore su 24 del Reality Show può essere vista su Mediaset Extra, il canale 55 del digitale terreste.