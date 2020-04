In questi giorni molto difficili per l'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese, Mediaset ha deciso di mandare in onda le trasmissioni di punta affinché i telespettatori possano essere sempre aggiornati. Una delle conduttrici stacanoviste è sicuramente Barbara D'Urso che è stata aspramente criticata da Lucio Presta per le sue trasmissioni e per le sue preghiere in diretta.

Un duro attacco

Grazie a Pomeriggio 5 e a Live-Non è la D'Urso, Barbara D'Urso continua ad informare milioni di telespettatori circa le ultime novità inerenti al Coronavirus.

Domenica scorsa, in prima serata su Canale 5, la conduttrice si è collegata con Matteo Salvini ed hanno pregato in diretta per tutte le vittime di questa emergenza sanitaria. Ciò ha scatenato molte polemiche e Lucio Presta, agente di Paolo Bonolis e Roberto Benigni, ha voluto dire la sua su questa faccenda: "Barbara D'Urso è una suora laica che produce orrore televisivo. Mi meraviglio di come una testata giornalistica come Videonews possa permettere tutto ciò."

Le parole di Lucio hanno riscontrato dissensi e favori sui social network tra i vari fan delle trasmissioni di Canale 5.

Il duro attacco dell'agente televisivo nei confronti della conduttrice non ha fatto altro che piombare come un fulmine a ciel sereno e sicuramente Barbara D'Urso vorrà replicare in diretta a tali accuse.

Un'informazione continua

Gli attacchi che in queste ultime settimane sono giunti ai danni di Barbara D'Urso sono davvero innumerevoli. La conduttrice è stata criticata per i suoi tutorial su come lavare le mani, per i flash mob dai balconi e per tanti altre iniziative.

Il suo modus operandi è però apprezzato anche da milioni di telespettatori che la seguono con grande affetto.

Sicuramente, la preghiera in diretta con Matteo Salvini è stata la goccia che ha fatto traboccare un vaso di critiche. Nonostante tutto, però, la D'Urso continua a fare informazione tutti i giorni della settimana ad eccezione del sabato. La conduttrice, attraverso i canali social, continua a mostrare grande affetto e solidarietà nei confronti delle tante donne chiuse in casa con un partner violento.

La sua grande sensibilità non termina negli studi televisivi, soprattutto in queste giornate così difficili.

Lo speciale del TG5

Il martedì sera, su Canale 5, doveva essere il giorno della messa in onda del doppio appuntamento con il talk-show di Barbara D'Urso Live-Non è la d'Urso.

Per motivi tecnici, Canale 5, ha scelto di riservare tale giorno della settimana ad uno speciale del TG5 al fine di aggiornare periodicamente gli italiani sulle ultime novità legate all'emergenza Covid-19.