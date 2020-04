Giulia De Lellis e Andrea Damante ci stanno riprovando: è questa la notizia che impazza da circa 24 ore sul web, ovvero da quando hanno cominciato a circolare le foto che "Chi" è riuscito a fare ai piccioncini al ritorno dalla spesa. Da quando si ha la certezza che l'influencer e il dj stiano trascorrendo il periodo di quarantena nella stessa casa, soprattutto contro la giovane sono stati scritti parecchi commenti negativi, la maggior parte dei quali la accusano di incoerenza e falsità.

La rivista 'Chi' conferma il riavvicinamento tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Sono passati quasi due anni da quando Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati per la prima volta: lei, attraverso i suoi seguitissimi profili social, informò i fan di aver rotto con il compagno per motivi molto seri. Soltanto un bel po' di tempo dopo si è saputo che l'influencer si era allontanata dal dj dopo aver scoperto di essere stata ripetutamente tradita negli anni precedenti, ed è stata lei stessa a raccontare tutto nei particolari all'interno del libro "Le corna stanno bene su tutto- Ma io stavo meglio senza".

Nella giornata di ieri, martedì 31 marzo, la rivista di Gossip "Chi" ha confermato un'indiscrezione che circolava da settimane sul web: i "Damellis" stanno di nuovo insieme e convivono sotto lo stesso tetto in questo periodo di quarantena.

I paparazzi, infatti, hanno beccato la ritrovata coppia al ritorno dalla spesa settimanale: le foto di questo momento, sono le prime che ufficializzano il riavvicinamento tra i due ex volti di Uomini e donne dopo quasi un anno di lontananza.

La protesta di alcuni fan all'ennesimo ritorno tra Giulia De Lellis e Andrea

Se da una parte sono in moltissimi a gioire per il riavvicinamento tra Giulia e Andrea, dall'altra c'è chi non ha nascosto il suo più profondo malcontento nell'apprendere la notizia che il settimanale "Chi" ha ufficializzato.

Fatta eccezione per gli irriducibili fan della coppia nata a Uomini e Donne qualche anno fa, sono in tanti ad aver storto il naso di fronte all'ennesimo ritorno di fiamma tra la De Lellis e Damante.

Ad essere presa di mira sui vari social network, però, è stata soprattutto l'influencer che, dopo aver scritto un libro sui tradimenti subiti ed aver avuto una seria relazione con Iannone, ha deciso di dare un'altra possibilità a colui che le ha mancato di rispetto molte volte in passato.

"Sei una falsa e bugiarda", "Che delusione che stai di nuovo con Damante, fatti mettere ancora le corna", "Tu non meriti Iannone e nessun'altro, tu e Damante siete uguali", "A quando un nuovo libro Giulia? Ti suggerisco il titolo - L'incoerenza sta bene con tutto", "Eri più bella con Iannone", "Bona e cornuta", "Passando da Irama a Iannone cercando Damante".

Questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono apparsi sotto all'ultimo post che la 24enne romana ha pubblicato su Instagram, quello nel quale indossa dei larghissimi pantaloni arancioni che, secondo il parere di tanti, non sono suoi ma del ritrovato compagno.

Il perdono secondo Giulia De Lellis: l'ironia del web

Le principali accuse che alcuni stanno muovendo a Giulia De Lellis da quando è stato confermato con delle foto il ritorno con Damante, sono quelle di essere una persona incoerente e poco sincera soprattutto nei confronti dei fan (ai quali continua a non mostrare il fidanzato su IG anche dopo che sono stati paparazzati insieme).

Nelle ultime ore, per esempio, sui social sta circolando un video che sottolinea il repentino cambio d'idea che la giovane ha avuto su un argomento importante come quello del tradimento, che lei ha raccontato benissimo nel suo primo libro.

Sono in molti, infatti, a riprendere uno stralcio dell'intervista che la romana ha rilasciato a Verissimo qualche mese fa, quello nel quale parlava della sua incapacità di andare oltre alle mancanze di rispetto ricevute. "Il perdono è un po' come l'altezza, o ce l'hai o non ce l'hai. Io non ce l'ho", dichiarò l'influencer in Tv lo scorso inverno quando ancora faceva coppia con Iannone.

Oggi, dopo essere ritornata per l'ennesima volta con il dj che l'ha tradita in passato, Giulia è bersaglio sia di critiche che dell'ironia di chi non riesce più a prendere sul serio quello che dice.