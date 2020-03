Animi incandescenti ad un giorno dalla semifinale del Gf Vip 4. Teresanna Pugliese e Sossio Aruta sono tornati a punzecchiarsi, imitandosi a vicenda. Una gag che ha suscitato l'ilarità degli inquilini, mentre ha destato le ire funeste dell'ex tronista di Uomini e Donne. In particolar modo, la donna si è sfogata con Patrick Ray Pugliese, affermando di non voler essere amica dell'ex calciatore che l'ha accusata di trascorrere la maggior parte del suo tempo davanti ad uno specchio.

Grande Fratello Vip: Teresanna Pugliese furiosa con Sossio

Nervi tesi tra Teresanna e Sossio all'interno della casa di Cinecittà. I due inquilini, infatti, hanno dimostrato di non andare per niente d'accordo, tanto che ieri sera 30 marzo, la napoletana si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Patrick Pugliese dopo essersi scontrata con l'ex calciatore.

Tutto è nato quando quest'ultimo ha imitato l'ex tronista di Uomini e Donne. In questa circostanza, l'uomo ha affermato: "Quando senti questo dalla stanza, sta passando Teresanna, la delicatezza di un ippopotamo".

Una gag che non ha fatto ridere per niente la donna, la quale si è recata in giardino, dove ha criticato l'atteggiamento di Aruta insieme a Patrick. Nel dettaglio, Teresanna ha riferito che il fidanzato di Ursula Bennardo non ha il diritto di farle le imitazioni, visto che non la considera minimamente per tutto il giorno nella casa del Grande Fratello Vip. Di qui, la razione di dee-jay, che ha cercato di stemperare gli animi bollenti della napoletana, consigliandole di prenderla alla leggera.

Teresanna non vuole fare pace con Sossio

Durante lo sfogo in giardino, Patrick ha provato a far ragionare Teresanna, che però è andata dritta per la sua strada. Anzi, la donna ha rincarato la dose con queste testuali parole: "Non voglio essere sua amica, non mi interessa proprio". Inoltre, la Pugliese ha aggiunto che Aruta non si deve permettere di fare 'battute in sua presenza o alle sue spalle'.

Aruta si sfoga con Andrea Denver

E mentre la napoletana si sfogava con il biondo concorrente in giardino, l'ex calciatore si è lasciato andare a delle confessioni su quanto accaduto con con Andrea Denver, Antonella Elia e Paola Di Benedetto in camera da letto. Sossio ha dimostrato di essere particolarmente risentito per l'imitazione che la Pugliese gli ha fatto. In quel frangente, Teresanna l'ha accusato di stare in mutande e non far niente per tutto il giorno. Parole che hanno sicuramente toccato Aruta, il quale ha sentenziato: "Teresanna è arrabbiata nera". Chissà se la rivalità tra Sossio e la Pugliese sarà oggetto di discussione della puntata di domani 1° aprile del Gf Vip 4, dove si attendono nuovi colpi di scena.