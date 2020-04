A meno di una settimana dalla finale del Gf Vip, Antonio Zequila ha rilasciato delle importanti dichiarazioni durante una diretta Instagram condivisa con il 'Magazine Chi'. L'attore, in particolar modo, ha chiesto perdono a Sossio Aruta, nonostante non abbia mai provato una simpatia nei suoi confronti. Inoltre, ha svelato un retroscena clamoroso sulla presunta simpatia tra il modello Andrea Denver e la conduttrice Adriana Volpe, nata all'interno del Reality Show condotto da Alfonso Signorini.

Antonio si pente dopo lo scontro con Sossio al Grande Fratello Vip

Antonio è tornato a parlare di sé a pochi giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, che ha visto il trionfo di Paola Di Benedetto.

In questa occasione, l'attore e Sossio hanno dato vita ad un acceso confronto davanti agli occhi del pubblico di Canale 5. Intervenuto durante la diretta Instagram di 'Chi Magazine', Zequila ha voluto scusarsi con Aruta, in quanto ha sbagliato a tirare fuori la storia degli alimenti non pagati all'ex moglie. Inoltre, ha affermato di avergli augurato la vittoria, in modo che potesse far fronte ai suoi pagamenti. Per questo motivo, ha espresso l'intenzione di seppellire l'ascia di guerra una volta per tutte.

Infatti, l'uomo ha esternato queste testuali parole: "Sono stato plagiato da Patrick, ma non ce l'ho con lui". Infine, Er Mutanda ha affermato che gli piacerebbe partecipare a Pechino Express come coppia dei Napoletani con l'ex calciatore.

Zequila parla del rapporto tra Andrea e Adriana

Zequila, oltre a porgere le sue scuse a Sossio, ha parlato della particolare amicizia tra Andrea e Adriana, facendo una confessione clamorosa.

In diretta Instagram con il giornalista di 'Chi', l'attore napoletano ha sentenziato: "Denver e la Volpe si sono innamorati reciprocamente". A tal proposito, Antonio ha confidato che tra di loro c'era molta complicità. Poi, ha riferito che il modello è uno spione, quando aveva raccontato all'ex volto di Mezzogiorno in famiglia di averla conosciuta in gioventù. Peccato, che il giovane abbia montato un caso, che è stato protagonista in molte puntate del Grande Fratello Vip.

L'attore tifa per la coppia tra Clizia e Paolo

Successivamente Er Mutanda ha parlato della coppia nata sotto gli occhi delle telecamere del Gf Vip, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. A tal proposito, l'attore ha detto che si augura che la storia prosegui, sebbene il giovane sia introverso, in quanto ha un trauma legato alla separazione dei suoi genitori. Infine, ha concluso l'intervista, dichiarando di considerare l'attore Andrea Montovoli e l'egittologo Aristide Malnati dei veri amici.