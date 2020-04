Antonella Elia ,una delle protagoniste del GF Vip 4 che ha messo in mostra il suo forte carattere anche nel corso della finalissima del reality, continua ad essere pensata dagli altri ex concorrenti. Pago Settembre, che nella casa più spiata d’Italia ha stretto un forte legame sia con Paolo Ciavarro e l’ex volto di Non è la Rai, nelle scorse ore ha fatto sapere qual è la sua opinione sulla finale del programma. Dopo aver dichiarato di essere molto contento che a vincere sia stata Paola Di Benedetto, il cantautore sardo, allo stesso tempo, non ha nascosto il suo dispiacere per il fidanzato di Clizia Incorvaia e l'ex valletta di Mike Bongiorno.

Secondo il compagno di Serena Enardu che inizialmente veniva dato come favorito alla vittoria, la Elia e il Ciavarro meritavano di stare sul podio alla stessa maniera dell’ex madre natura di Ciao Darwin. Le seguenti, infatti, sono state le parole pronunciate da Pacifico: "Mi è dispiaciuto per Paolo e Antonellina, ma non potevano vincere tutti e tre".

Secondo Pago anche Paolo Ciavarro e Antonella Elia meritavano di vincere il GF Vip

La finale della quarta edizione del GF Vip trasmessa su Canale 5 mercoledì 8 aprile 2020, ha visto Antonella Elia posizionarsi al sesto posto.

La showgirl torinese dopo aver perso al televoto contro Sossio Aruta con il 46% di voti, ha continuato a catturare l’attenzione dei telespettatori scontrandosi ancora una volta con Licia Nunez. Adesso che il noto Reality Show è giunto al termine con la vittoria di Paola Di Benedetto, si è espresso un ex gieffino che inizialmente era molto amato dal pubblico. Pago Settembre, che durante i giorni di permanenza vissuti nella casa di Cinecittà ha avuto modo di legare molto con la Elia e Paolo Ciavarro, ha rilasciato delle nuove dichiarazioni a tal proposito.

Il cantante, per cominciare, si è complimentato con la vincitrice del Grande Fratello Vip, affermando di considerarla una ragazza meravigliosa. Il fidanzato di Serena Enardu pur avendo sottolineato che Paola si sia meritata la vittoria, ha speso delle belle parole anche per il figlio di Eleonora Giorgi e l’ex valletta di Mike Bongiorno. Sempre attraverso i social, Pacifico riguardo alla finale del reality condotto da Signorini ha ammesso di esserci rimasto male che non abbiano potuto vincere anche Paolo e Antonella.

Pacifico torna a parlare dell’esperienza vissuta nella casa di Cinecittà

Successivamente, l’ex gieffino ci ha tenuto a precisare che non poteva schierarsi da una parte o dall’altra come gli hanno chiesto di fare molti fan, poiché non sarebbe stato un gesto corretto. Per concludere Pago, che attualmente si trova in quarantena con la sua compagna, ha ripensato a ciò che ha fatto nel reality prodotto da Endemol Shine Italy. Riferendosi a coloro che sono convinti che dopo l’ingresso di Serena Enardu nella casa di Cinecittà si sia allontanato dagli altri concorrenti, il cantante ha aggiunto: “Il Grande Fratello Vip è finito, il mio percorso l’avete visto.

Molti l’hanno apprezzato qualcun altro no, ma pazienza, quello è stato”.