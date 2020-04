L'ultima settimana di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip sta trascorrendo in maniera molto serena e tranquilla. Non si può dire la stessa cosa relativamente a ciò che avviene all'esterno, soprattutto attraverso l'utilizzo dei social. Antonio Zequila non ha gradito l'atteggiamento di Sossio Aruta nei suoi confronti ed ha pubblicato sui social un post che ironizzava sul finalista del reality. "Lui è il vero sportivo" ha chiosato l'attore riferendosi a quanto postato. Intanto dentro la casa Patrick e Paola continuano a criticare Antonio.

L'attacco di Antonio Zequila a Sossio Aruta

Antonio Zequila proprio non ci sta, l'uscita dalla casa rappresenta per l'attore una ferita ancora aperta. Sul suo account di Instagram ha pubblicato un fatto accaduto parecchi anni fa, inerente il trascorso calcistico dell'ex concorrente del reality 'Campioni- Il sogno'. Zequila ha sempre sostenuto di meritare la finale rispetto a Sossio e l'antipatia tra i due non si è placata dopo l'uscita dell'attore dalla casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore Antonio ha postato la notizia riguardante la squalifica di Aruta avvenuta dopo un acceso derby calcistico tra Frosinone e Latina.

Tantissimi utenti non hanno approvato affatto la scelta di Zequila e sono intervenuti con delle risposte molto dure nei confronti dell'ex gieffino.

La squalifica calcistica di Sossio Aruta

Antonio Zequila, una volta uscito dalla casa, ha subito cominciato a spargere veleno nei confronti del suo rivale al Grande Fratello Vip Sossio Aruta. Ha infatti pubblicato sul suo account Instagram una notizia riguardante l'ex concorrente di Temptation Island.

Durante un derby calcistico Frosinone-Latina, scoppiò una rissa tra i giocatori in campo e a margine di questo brutto episodio Sossio Aruta prese una lunga squalifica."Non sei un bell'esempio, complimenti" sono state le parole con le quali Antonio Zequila ha concluso il suo post, questa scelta non è piaciuta affatto ai lettori che si sono dissociati completamente da quanto scritto dall'attore. Antonio ha anche affermato che era Sossio a chiamare lui cafone e antisportivo e probabilmente ha pensato che in questo modo si potesse evincere il contrario.

Patrick Ray Pugliese e Paola Di Benedetto criticano Zequila

All'interno della casa continuano le frecciatine nei confronti di Antonio Zequila, in particolare Patrick e Paola sembrano non attenuare i loro pensieri nemmeno dopo l'uscita dal gioco dell'attore. Patrick ha affermato di essersi scusato pubblicamente per la brutta parola pronunciata nei confronti di Antonio ma ha confermato che effettivamente quest'ultimo ha fatto una pessima figura e se la meritava. Paola ha rincarato la dose, sostenendo di aver visto poca eleganza da parte di Zequila in alcune risposte a lei indirizzate.