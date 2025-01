L'oroscopo di domenica 19 gennaio rivela ai nati sotto il segno dello Scorpione alcune situazioni che potrebbero concretizzarsi nel corso della giornata, sotto l'aspetto sentimentale e sotto quello lavorativo. Non avrete troppi problemi in amore, anche se non sarà una giornata ricca di avvenimenti e di situazioni coinvolgenti. Per quel che riguarda il lavoro non ci saranno grandi pensieri a tal riguardo, proverete a rilassarvi e a godervi questa giornata di festa.

Lo Scorpione in amore: giornata particolarmente tranquilla

Nessun sussulto clamoroso in campo sentimentale, non sarà questa la giornata adatta per farvi sobbalzare il cuore dal punto di vista amoroso.

Se siete ancora alla ricerca dell'anima gemella non avrete grosse opportunità per far breccia nel cuore di qualcuno. Dedicatevi ad un sano divertimento con coloro che ritenete essere gli amici più cari e di compagnia. Dopotutto le cose più belle avvengono quando sono inaspettate e non pianificate. Regnerà la serenità nella vostra vita di coppia e saprete anche togliervi qualche soddisfazione. Nel caso in cui la vostra dolce metà voglia chiarire qualche situazione in sospeso, non abbiate paura ad affrontare alcuni discorsi, vedrete che tutto andrà per il meglio e alla fine vi sentirete sollevati. Potrebbe essere carino organizzare qualcosa di interessante soprattutto per il pranzo, in modo da poter passare una domenica diversa e da ricordare.

La vostra dolce metà potrebbe attendersi qualcosa di speciale, non tradite le sue aspettative e cercate di dare il meglio di voi stessi.

Il lavoro: i vostri pensieri saranno in altre direzioni

Il lavoro non sarà certamente al centro dei pensieri in questa giornata. Provate a rilassarvi come mai non avete fatto e magari a fare anche qualche passeggiata per temprare il corpo e la mente.

Sicuramente la sensazione di benessere che proverete vi aiuterà anche sotto l'aspetto lavorativo perché vi permetterà di rientrare più rilassati nella giornata di lunedì. Godetevi la vostra famiglia e dedicate del tempo a quelle attività che nel corso della settimana non riuscite a svolgere, per mancanza di tempo e per altri impegni che hanno la priorità.

Dopotutto, il vostro lavoro vi soddisfa in pieno e nessuno se la prenderà a male se non sarà centrale nell'arco della domenica, potreste incontrare un vostro collega ma cercate di rimanere fuori da discorsi lavorativi.