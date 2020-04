Prosegue su Rai 1 l'appuntamento quotidiano con la soap opera Il Paradiso delle signore che andrà in onda anche mercoledì 9 aprile in prima visione assoluta. Gli episodi in programma in questi giorni si preannunciano decisamente scoppiettanti e ricchi di colpi di scena per tutti gli spettatori e fan. Occhi puntati soprattutto sul personaggio della bella Adelaide, la quale sarà in procinto di convolare a nozze con Achille Ravasi dopo la notte d'amore che ha trascorso in compagnia del suo grande amore Umberto.

Il Paradiso delle signore, gli spoiler del 9 aprile 2020: Adelaide si sposa lo stesso

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 9 aprile alle 15.40 circa su Rai 1, rivelano che Adelaide e Umberto si sono lasciati andare alla passione travolgente.

Tutto questo succederà la sera prima delle fatidiche nozze in programma con Achille e che potrebbero mettere in discussione l'esito del matrimonio.

Ma così non sarà, dato che gli spoiler della soap opera rivelano che nonostante la grande passione vissuta con Umberto, la contessa deciderà lo stesso di portare avanti il suo matrimonio con Ravasi, che dal suo canto non vede l'ora di ufficializzare la cerimonia.

Un durissimo colpo soprattutto per Umberto, il quale inizialmente ammetterà di non voler più prendere parte a queste nozze e quindi di tirarsi indietro.

All'ultimo momento, però, ci sarà qualcuno che gli farà cambiare idea e che lo spingerà a partecipare, contro il suo stesso volere, al matrimonio di Adelaide con Achille.

E poi ancora le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore che sarà trasmessa il 9 aprile su Rai 1, rivelano che Agnese non riuscirà a perdonare Gabriella per quello che ha fatto a suo figlio Salvatore, che continua a soffrire per la fine della loro storia d'amore.

Agnese contro Gabriella

La convivenza all'interno del Paradiso tra le due donne diventerà sempre più difficile e ci sarà anche un episodio in cui Agnese lascerà Gabriella da sola, in una situazione di grande emergenza. Una dura presa di posizione quella della mamma di Salvatore, che quasi non vorrebbe più avere nulla a che fare con Gabriella. Fondamentale sarà l'aiuto di Cosimo, che in questa circostanza aiuterà la donna a venire fuori da questa intricata situazione lavorativa.

In attesa di vedere questo nuovo episodio de Il Paradiso delle signore su Rai 1, vi ricordiamo che tutti gli appuntamenti della settimana si potranno rivedere in replica streaming online accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile poter scaricare anche l'applicazione omonima così da riguardare gli episodi direttamente dal proprio telefono cellulare.