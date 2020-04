Un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip, continua a far discutere anche adesso che il reality ha chiuso i battenti. Si tratta di Fernanda Lessa, che nelle scorse ore è finita nella bufera a causa di un video condiviso sui social in cui finge di pugnalarsi. L’ex gieffina ha indignato il popolo del web, ma soprattutto l’ex coinquilino Sossio Aruta, per essersi ripresa con in mano un paio di forbici. Il calciatore e la compagna Ursula Bennardo si sono mostrati spiazzati dal gesto scherzoso fatto dall’ex modella sudamericana.

Quest’ultima, tramite una diretta, oltre ad ammettere di essere veramente irritata, ha addirittura sostenuto che Instagram dovrebbe fare qualcosa per eliminare il profilo della Lessa. Le accuse nei confronti di quest’ultima sono state tante, al tal punto che si è vista costretta a difendersi.

Sossio e Ursula sconvolti dal filmato in cui Fernanda Lessa finge di pugnalarsi

Fernanda Lessa, ex concorrente del GF Vip 4, dopo essersi fatta conoscere nel programma condotto da Signorini, soprattutto discutendo spesso con Antonella Elia, è sempre molto attiva sui social.

La showgirl sudamericana, di recente, ha scatenato una vera e propria polemica dopo aver pubblicato un suo video. In particolare, la moglie di Luca Zocchi è stata attaccata da tantissimi utenti poiché in un filmato ha finto di volersi pugnalare lo stomaco con un paio di forbici. Il gesto forse troppo azzardato dell’ex gieffina, seppur fatto in modo ironico, è stato considerato violento, al tal punto che è stata invitata a farsi fare un controllo psichiatrico.

Oltre alla nota influencer Deinaira Marzano, che si è scagliata subito contro la Lessa, anche Sossio Aruta e la compagna Ursula Bennardo sono apparsi sconvolti per quanto accaduto. Per iniziare, il calciatore napoletano ha fatto sapere di aver ricevuto diversi messaggi dai fan che hanno criticato duramente Fernanda per ciò che ha fatto. A questo punto ha detto la sua anche l’ex dama del trono over, pronunciando le seguenti parole: “Io sono molto preoccupata.

Dovrebbero essere tolti i profili a queste persone. L’ho pensato anche sul marito. Pur di prendere follower sono capaci di qualsiasi cosa“. La coppia nata a ‘Uomini e Donne’, ha continuato a puntare il dito contro la Lessa Mentre Ursula ha dichiarato di essere senza parole, il terzo finalista del Grande Fratello Vip ha affermato: “Meglio astenersi da certi gesti, altrimenti dovrei essere molto pesante”.

La moglie di Luca Zocchi si difende dalle accuse

Fernanda Lessa, dopo essere stata presa di mira per la breve clip che ha condiviso ieri pomeriggio su Instagram per ironizzare sullo stress causato dalla reclusione legata all’emergenza del Covid-19, ha cercato di difendersi.

A tutti coloro che l’hanno accusata di essere un cattivo esempio per i giovani che utilizzano i social, la moglie di Luca Zocchi ha replicato alla seguente maniera: “Persone nel mondo digitale: ‘Fernanda cattiva influenza’. Stessa persona quando accende la tv: ‘Trono di Spade, Gomorra, Casa di Carta, Walking Dead, Breaking Bad, Peaky Blinders, trash generale e horror”. Lo sfogo dell’ex gieffina è proseguito, visto che per concludere ha sottolineato di non essere una farfalla, ma un’ape pungente in grado di produrre anche il miele.