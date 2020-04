La rinomata fiction Il Paradiso delle Signore 4 mercoledì 22 aprile 2020 andrà in onda, come di consueto, alle ore 15:40 sulla rete ammiraglia Rai, malgrado la redazione abbia deciso di sospendere le riprese a causa dell'emergenza sanitaria in atto, per poi riattivarle a settembre. Gli spoiler del 133° episodio anticipano che tra Vittorio e Marta tornerà la passione e la Guarnieri deciderà di tornare nuovamente a casa dal marito, mentre le 'Veneri' Roberta e Laura organizzeranno un incontro per provare a far riconciliare Salvatore e Gabriella.

Inoltre, Armando sarà alla prese con la preparazione di uno speciale tabellone commemorativo per il 25 aprile, nel frattempo Riccardo sarà investito da una miriade di dubbi per aver ceduto al ricatto della sua futura sposa Ludovica.

Spoiler di mercoledì 22 aprile: Armando prepara un tabellone per il 25 aprile

La trama della puntata del 22 aprile 2020 racconta che Federico, dopo il buon esito del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta in Svizzera, tornerà a Milano assieme al padre Luciano che, appena sbarcato in Italia, avrà un solo ed unico pensiero in testa: Clelia.

Al contempo, il Ragioniere vorrà cercare un confronto con Roberta, l'ex fidanzata del figlio, per capire le reali intenzioni della ragazza con Federico.

Nel frattempo, le 'Veneri' Roberta e Laura decideranno di organizzare un incontro, all'apparenza casuale, tra Gabriella e Salvatore per tentare di far riconciliare la coppia. La Rossi, però, non gradirà affatto tale intromissione perchè le farà capire, ancora una volta, come la relazione d'amore col giovane Amato non possa funzionare in quanto i due non avranno più nulla da dirsi.

Intanto, Armando allestisce un tabellone commemorativo in onore della Festa della Liberazione d'Italia che mostra delle immagini indelebili della storia d'Italia legata al 25 aprile.

Trama del 22 aprile 2020: Marta torna a casa da Vittorio

Le Anticipazioni Tv della puntata del 22 aprile, che andrà in onda alle ore 15:40 su Rai 1, svelano che Marta, dopo essersi trasferita nella villa del padre per aver litigato col marito, decide di tornare sui propri passi e perdonarlo.

La giovane Guarnieri, difatti, sceglie di tornare a casa da Vittorio e tra i due scoppia nuovamente la passione e, finalmente, pace sarà fatta.

Nello stesso tempo, la Brancia di Montalto torna a villa Guarnieri come inquilina dopo l'accordo con Riccardo. Il Guarnieri jr, però, sarà in balia di mille preoccupazioni dopo aver ceduto al ricatto di Ludovica che, dal canto suo, gli ha imposto di sposarla se avrebbe voluto riconoscere la paternità del bimbo che porta in grembo.