Un ex protagonista della quarta edizione del GF Vip dopo aver fatto parecchio discutere, continua a ricevere critiche. Antonella Elia oltre a lanciarsi delle frecciatine con alcuni ex compagni d’avventura, in questi giorni è stata attaccata da un fan del Reality Show. Il telespettatore in questione ha manifestato la sua indignazione per il percorso televisivo fatto dalla showgirl torinese al Grande Fratello Vip, sulle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’. Il pensiero del lettore del periodico diretto da Riccardo Signoretti è stato commentato da un noto volto dello spettacolo.

Si tratta di Alessandro Cecchi Paone, che ha replicato a chi non ha approvato ciò che la Elia ha fatto nella casa più spiata d'Italia. Il giornalista non si è limitato soltanto a fare una considerazione non positiva sull’ex gieffina, dichiarando senza mezzi termini che rovina i programmi a cui prende parte. Il conduttore infatti attraverso le sue parole ha fatto capire che la televisione continuerebbe a coinvolgere l’ex ragazza di 'Non è la Rai', proprio per la sua complicata personalità.

Un fan del GF Vip critica Antonella Elia nelle pagine del settimanale ‘Nuovo Tv’

Antonella Elia nella casa di Cinecittà ha vissuto momenti di alti e bassi per non essere andata d’accordo con la maggior parte delle donne. La Elia, nel reality show condotto da Alfonso Signorini, si è scontrata con Antonio Zequila, Licia Nunez, Adriana Volpe, Patrick Ray Pugliese, ma soprattutto con Fernanda Lessa e Valeria Marini.

Gli atteggiamenti che la showgirl torinese ha avuto nella nota trasmissione ormai terminata con la vittoria di Paola Di Benedetto, continuano a dividere l’opinione pubblica.

Di recente la fidanzata di Pietro Delle Piane è stata attaccata da un telespettatore del Grande Fratello Vip, che ha speso delle parole non affatto carine nei suoi confronti sulle pagine del magazine ‘Nuovo Tv’. L’uomo in questione ha scritto il seguente messaggio nella posta di Alessandro Cecchi Paone: "Mi auguro che sparisca dagli schermi per un bel pezzo visto che dentro la casa ha fatto una pessima figura".

Cecchi Paone esprime il proprio parere sulla sesta finalista

Il noto giornalista Cecchi Paone, che conosce molto bene le dinamiche dei programmi, ha approfittato dell’occasione per esprimere il proprio parere sulla sesta finalista del GF Vip. L'opinionista delle trasmissioni Mediaset ha dichiarato che il ruolo dell’ex valletta di Mike Bongiorno è proprio quello che ha rivestito in tre mesi nel reality. Il divulgatore scientifico ha spiegato meglio il suo pensiero, affermando: “Lei è la guastatrice in tutti i reality, impegno in cui riesce benissimo". In poche parole, Alessandro Cecchi Paone è convinto che il personaggio di Antonella Elia possa funzionare nel contesto delle televisione italiana, nonostante non sempre trovi il favore di tutto il pubblico.

Il punto di vista del conduttore in effetti trova conferma nel fatto che la fidanzata di Pietro Delle Piane sia arrivata in finale, pur avendo scatenato numerose polemiche.