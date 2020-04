È stata una delle fiction di maggiore successo di Rai1 e la sua interruzione a causa dello stop delle riprese dovuto all'emergenza sanitaria ha lasciato i milioni di fan della serie Doc - Nelle tue mani con l'amaro in bocca. L'attesa, però, non sarà così lunga: in autunno, infatti, la fiction con protagonista Luca Argentero nei panni di Andrea Fanti, un primario di medicina generale e il suo team di medici, tornerà sulla rete ammiraglia Rai per altre quattro puntate, che concluderanno la prima stagione della serie.

Nonostante la fine sia ancora lontana, molti fan già si interrogano sul futuro di Doc e a tale proposito Luca Argentero apre alla possibilità di una seconda stagione: i risultati della prima parte sono stati molto soddisfacenti ed incoraggianti, pertanto i presupposti che ciò si verifichi sono molto alti. Intervistato dal settimanale Tv - Sorrisi e Canzoni Argentero si è lasciato andare a qualche commento su quello che vedremo prossimamente e in particolare ha svelato che i telespettatori assisteranno a nuovi sviluppi nel triangolo amoroso tra Andrea, Giulia e Agnese; inoltre, continuerà anche il filone del giallo e Andrea potrebbe recuperare la memoria.

Doc - Nelle tue mani torna in autunno: nuovi sviluppi tra Agnese, Andrea e Giulia

La quarta ed ultima puntata della prima parte di Doc - Nelle tue mani ha ottenuto un risultato da record con quasi nove milioni di telespettatori, desiderosi di scoprire come andranno avanti le vite dei medici e come si evil eranno intrighi all'interno eell'ospedale milanese. In attesa di assistere alle ultime quattro puntate della prima stagione della serie su Rai1 il prossimo autunno, il settimanale Tv - Sorrisi e Canzoni ha intervistato Luca Argentero, protagonista della fiction nei panni del primario Andrea Fanti.

La serie è ispirata alla vicenda narrata nel libro Meno dodici e realmente accaduta, che ha visto come protagonista il medico Pierdante Piccioni, il quale a causa di un incidente ha perso dodici anni di memoria dimenticando così ogni cosa della sua vita privata e professionale. In attesa di vedere su Rai1 cosa accadrà nelle ultime quattro puntate della prima stagione, Luca Argentero ha riferito al settimanale Tv - Sorrisi e Canzoni che ci saranno nuovi ed appassionanti sviluppi nella relazione tra Andrea, Giulia ed Agnese, l'attore non ha però voluto svelare di più e quindi non sappiamo se Fanti riuscirà a riconquistare il cuore dell'ex moglie o se si accorgerà di provare qualcosa di più per Giulia.

Doc 2 potrebbe farsi: Argentero positivo

Luca Argentero, nella sua intervista al magazine Tv - Sorrisi e Canzoni, oltre a raccontare che ci saranno nuovi colpi di scena nella vita sentimentale del dottor Fanti, ha anche rivelato che le riprese sono ormai al termine e che manca solo una settimana prima di giungere alla conclusione. Inoltre, l'attore ha fatto sapere che il gran finale è già stato girato e che molte vicende rimarranno aperte, per questo Argentero non esclude che possa esserci una seconda stagione della serie, per la gioia di tutti i fan.