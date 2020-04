La rivalità tra Antonella Elia e Valeria Marini al Gf Vip ha scatenato le opinioni di molti volti conosciuti della televisione, tra cui Costantino Della Gherardesca, attualmente impegnato alla conduzione di Pechino Express, l'adventure-game in giro per il mondo. In particolar modo, il presentatore ha elogiato le qualità della soubrette, mentre ha criticato l'ex primadonna del Bagaglino attraverso una diretta Instagram, condivisa con Andrea Montovoli.

Costantino Della Gherardesca elogia Antonella Elia: 'È tostissima'

Antonella Elia è senz'altro uno dei volti più chiacchierati di questa quarta travagliata edizione del Reality Show. Il suo comportamento assunto nei confronti dei compagni d'avventura ha suscitato parecchie critiche. Ma ecco, che di recente è stata difesa da uno dei personaggi televisivi più in voga in questo momento. Stiamo parlando di Costantino Della Gherardesca, il presentatore di Pechino Express, il reality show in onda ogni martedì su Rai 2.

In particolare, il presentatore ha avuto modo di conoscere la fidanzata di Pietro Delle Piane quando partecipò al gioco in coppia con Jill Cooper. A tal proposito, l'uomo è intervenuto attraverso una diretta Instagram con Andrea Montovoli, dove ha fatto sapere cosa pensa realmente della Elia. Queste le parole pronunciate da Costantino: "È tostissima, ha una grinta". Proprio durante la diretta, l'uomo ha svelato alcuni retroscena dello scontro, che Antonella ebbe con Achille Lauro, rivelando che la produzione del programma era stata costretta ad intervenire per consolarla, in quanto non la smetteva più di piangere.

Della Gherardesca, frecciatina velenosa contro Valeria Marini

Della Gherardesca ha sostenuto il comportamento di Antonella Elia, all'opposto della Mossetti, che l'ha definita una persona pazza durante un'intervista a 'Heaven News'. Fortunatamente, il conduttore di Pechino Express la pensa in modo talmente diverso, tanto da sputare veleno nei confronti della sua rivale Valeria Marini, uscita nel corso della terzultima puntata del Gf Vip.

A tal proposito, il conduttore ha riferito che l'ex primadonna del Bagaglino aveva partecipato ad una puntata de 'Le Spose di Costantino', dichiarando: "è simpatica, ma è un freak totale". Al termine della diretta, l'uomo ha chiesto ad Andrea Montovoli se Valeria avesse bullizzato qualcuno durante la sua permanenza all'interno del reality show, senza ricevere una risposta. Chissà se la Marini risponderà per le rime all'accusa del conduttore? In attesa di saperlo, si ricorda che la finale del Grande Fratello Vip è prevista per mercoledì 8 aprile su Canale 5.