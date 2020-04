Due ex protagoniste che hanno movimentato la quarta edizione del Grande Fratello Vip, nelle scorse ore hanno catturato l’attenzione dei fan del reality. Si tratta di Fernanda Lessa e Licia Nunez, che si sono viste costrette ad abbandonare il gioco per volere del pubblico. L’attrice pugliese e la showgirl sudamericana durante una chiacchierata sui social, hanno fatto sapere ai telespettatori ciò che pensano dei finalisti del programma condotto da Signorini. Le dichiarazioni della moglie di Luca Zocchi sono state sicuramente le più pungenti, visto che è arrivata ad affermare che per lei uscire prima dalla casa più spiata d’Italia è stato meglio.

Fernanda esprime il suo parere sui finalisti del Grande Fratello Vip

Nella tarda serata di ieri, due ex inquiline del GF Vip 4 sono tornate a farsi vive sui social. Le donne in questione sono Fernanda Lessa e Licia Nunez, che hanno lasciato il reality a pochi passi dalla finalissima. La showgirl sudamericana e l’attrice pugliese, si sono servite di una diretta su Instagram per esprimere il loro parere proprio su coloro che sono riusciti ad aggiudicarsi la finale del programma. Per iniziare la modella brasiliana ha lanciato una frecciatina ai suoi ex compagni d’avventura, e rivolgendosi a Licia ha affermato: “Ti dico una cosa.

Visto chi è arrivato in finale. E’ un onore essere usciti prima”. Sempre durante la lunga chiacchierata, invece, l’attrice riferendosi all’abbraccio dato ad Antonella Elia prima di abbandonare la casa di Cinecittà ha dichiarato: “Sono stata una signora fino all’ultimo”. Per finire anche Barbara Eboli ha preso parte alla divertente conversazione tra le due gieffine, appoggiando il pensiero di Fernanda dicendole di essere una grande.

Intanto Ursula Bennardo, la compagna di Sossio Aruta, ha esultato per l’eliminazione di Licia con queste seguenti parole: "Che bella semifinale. Tutto troppo giusto e perfetto. Grande popolo. Tra voi 7 può vincere chiunque, siete tutti meravigliosi". Le affermazioni di Fernanda e Licia ovviamente hanno indignato il popolo del web, infatti tanti utenti non hanno perso tempo per attaccare le due donne.

La Lessa delusa per l’eliminazione di Licia Nunez: ‘Che schifo’

Fernanda Lessa oltre a mostrarsi felice di non essere diventata finalista del GF Vip, dopo essere tornata alla vita di tutti i giorni ha fatto fatica a nascondere la sua delusione tramite una storia su Instagram. L’ex gieffina prima di perdere la sfida al televoto aveva invitato i suoi fan a sostenere Licia Nunez, per farla rimanere nella casa di Cinecittà. A questo punto la showgirl sudamericana ha fatto sapere ai suoi follower di non aver gradito per niente l’eliminazione della sua ex compagna d’avventura, dichiarando sui social: “Sono sconvolta, hanno mandato a casa Licia.

Complimenti, stanno facendo un bellissimo Grande Fratello. Che Schifo”.