Fernanda Lessa, ritornata a casa dopo la fine del GF Vip, ha ricominciato ad utilizzare i suoi social e ha pubblicato storie alquanto discutibili. Le polemiche per i comportamenti della brasiliana non sono mancate anche all'interno della casa di Cinecittà ed ora, nel mirino dei siti di Gossip, sono finite le storie che ha pubblicato ieri sul suo profilo Instagram. Deianira Marzano ha commentato quanto ha pubblicato la ex gieffina in modo negativo.

Le storie Instagram di Fernanda Lessa

Nella giornata di Pasquetta, 13 aprile, Fernanda Lessa ha pubblicato sul suo profilo social alcuni video che hanno scatenato l'indignazione del web per i contenuti forti postati.

Nello specifico, la ex concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip si è mostrata con gli occhi sbarrati, simulando scene isteriche e di pazzia. Armata di forbici, la ex gieffina ha iniziato a emettere versi e urla. Non contenta ha anche simulato di colpirsi con violenza e forza l'addome e il corpo. Il web non ha apprezzato quanto ha pubblicato Fernanda, al punto che sono apparsi diversi commenti negativi in rete e tanti si sono schierati contro di lei. Fra i commenti alla vicenda non è mancata l'opinione di Deianira Marzano.

Deianira Marzano contro Fernanda Lessa

Oltre a suscitare la non approvazione da parte delle persone che hanno visto queste scene, l'ex naufraga ha attirato l'attenzione della popolare influencer campana Deianira Marzano. La 'Terribile' ha commentato si è dimostrata indignata per quanto pubblicato da Fernanda Lessa. Le parole della casertana sono state le seguenti: "Tuo marito ti dovrebbe togliere i social, ma sei fuori di testa".

Deianira ha aggiunto inoltre che l'esempio dato dall'ex concorrente del Grande Fratello è negativo, in quanto ci sono anche minorenni che utilizzano Instagram. La Marzano ha chiesto inoltre l'intervento di un esorcista.

Deianira attaccata dal marito di Fernanda Lessa

L'influencer campana ha raccontato attraverso le sue storie che il marito della modella brasiliana, anziché chiedere scusa per il comportamento della moglie, ritenuto dalla Marzano e dagli utenti social inopportuno, ha offeso Deianira.

“Sono allibita da tutto ciò, hai perso il lume della ragione” ha proseguito la donna. In merito alla parola 'VIP', Deianira ha affermato: "Quando vi definisco così è solo per distinguervi dalle persone che stanno a casa". Il termine VIP è stato associato dall'influencer di Caserta come acronimo di 'Veramente Ignoranti Provinciali'. Dopo queste vicende e l'indignazione delle persone per le immagini violente, le storie di Fernanda Lessa sono scomparse, ma non sappiamo se siano state rimosse dalla ex gieffina o se Instagram abbia deciso, dopo le segnalazioni degli utenti, di eliminarle.