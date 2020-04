Su Rai 1 l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore si rinnoverà anche nella settimana che va dal 20 al 24 aprile 2020, quando verranno trasmessi cinque nuovi episodi in prima visione assoluta. E settimana dopo settimana sono sempre di più gli spettatori che si stanno appassionando alle vicende dei vari protagonisti della soap, che ormai arriva a toccare e superare la soglia quotidiana dei due milioni e mezzo di telespettatori.

Occhi puntati su Marta e Vittorio, i quali saranno alle prese con un momento di grande difficoltà al punto che la ragazza deciderà di abbandonare la casa che condivide con il suo uomo.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore, settimana 20-24 aprile 2020: Riccardo sposa Ludovica

Nel dettaglio, infatti, le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore che verranno trasmessi su Rai 1 fino al prossimo 24 aprile rivelano che le incomprensioni tra Vittorio e Marta porteranno quest'ultima a trasferirsi a villa Guarnieri.

Riccardo, intanto, cercherà in tutti i modi di riuscire a risolvere la delicata situazione che si è venuta a creare con Ludovica, dopo aver scoperto che la Brancia è in dolce attesa di suo figlio. In entrambi i casi, i due ragazzi potranno contare sul sostegno e sull'appoggio di papà Umberto che sarà dalla loro parte e proverà a dare loro dei consigli.

Nel frattempo Salvatore non riuscirà a rassegnarsi all'idea di aver perso per sempre la sua amata Gabriella: la separazione lo rende triste e per questo motivo deciderà di sfogarsi un po' con alcune delle Veneri del Paradiso, sperando di riuscire a trovare conforto.

E poi ancora le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore al 24 aprile rivelano che Umberto proverà a fare da intermediario con Ludovica, ma quest'ultima non ha alcuna intenzione di scendere a compromessi con Riccardo. Il ragazzo, infatti, le aveva proposto di riconoscere il bambino ma senza convolare a nozze.

Marcello confessa il suo amore a Roberta

La Brancia ha detto no a questa proposta e così il giovane Riccardo sarà costretto a fare i conti con la sua coscienza che lo porterà ad accettare ciò che dice la ragazza.

Alla fine, infatti, sarà proprio la bella Ludovica ad avere la meglio: Riccardo le prometterà che nel giro di un mese si uniranno in matrimonio e in questo modo la notizia della gravidanza non creerà 'scandalo' in città.

Intanto Federico tornerà di nuovo a Milano dopo l'operazione alla quale si è sottoposto per tornare a camminare: per fortuna l'esito finale è stato positivo. Le trame della soap opera, inoltre, rivelano che Marcello deciderà di confessare i suoi sentimenti a Roberta: per lui non è stato un 'semplice bacio' ma qualcosa di molto più forte.