Gli ex protagonisti della quarta edizione del GF Vip che è terminata da più di una settimana, dopo essere tornati alla normalità continuano a rilasciare delle interviste online. Ieri pomeriggio, venerdì 17 aprile 2020, i fan del reality hanno potuto seguire in diretta su Instagram quella di Antonella Elia, rilasciata al settimanale ‘Chi’. La nota showgirl oltre a non riservare delle parole carine nei confronti dell’ex coinquilino Paolo Ciavarro, si è espressa sui concorrenti con cui ha avuto delle accese liti.

La fidanzata di Pietro Delle Piane senza mezzi termini ha dichiarato di non voler più avere nella sua vita i gieffini che l’hanno fatta stare male, e per finire ha aggiunto: “Purtroppo dentro di me c’è qualcosa che mi ha segnato”.

Antonella Elia critica Paolo Ciavarro per non essersi esposto al GF Vip

Nelle scorse ore la gieffina, che si è scontrata con quasi tutti i concorrenti del GF Vip 4 soprattutto con le donne, si è raccontata durante una diretta su Instagram con il magazine ‘Chi’. Si tratta di Antonella Elia, che per iniziare ha svelato un retroscena sul padre dell’ex coinquilino Paolo Ciavarro.

La fidanzata di Pietro Delle Piane alla domanda se abbia mai avuto un poster di Massimo Ciavarro nella sua camera, ha risposto dicendo di conoscerlo in delle vesti diverse poiché si incontrano spesso in palestra, precisamente nella sauna. L’ex valletta di Mike Bongiorno dopo aver sottolineato che l’ex marito di Eleonora Giorgi non è uno dei suoi idoli, ha speso delle parole al vetriolo nei confronti del fidanzato di Clizia Incorvaia.

La Elia ha puntato il dito contro il gieffino che si è classificato secondo al Grande Fratello Vip, affermando: “Portava la maschera, non essendosi mai esposto, non avendo mai fatto nulla. È stato un po’ la tappezzeria.”

L’ex valletta di Mike Bongiorno contro i concorrenti con cui ha litigato nel reality

Sempre nel corso della sua lunga intervista, Antonella Elia ha dichiarato che ricorderà in maniera positiva soltanto Paola Di Benedetto, Sossio Aruta, Andrea Denver, Adriana Volpe, e Aristide Malnati.

L’ex ragazza di Non è la Rai, da sempre molto schietta nell’esporsi, a questo punto è tornata a criticare Licia Nunez che dopo essere stata eliminata dal GF Vip aveva preso in considerazione l’idea di chiarirsi con lei. Dopo aver considerato l'attrice pugliese la più falsa di tutti i protagonisti del programma condotto da Signorini, la Elia si è scagliata di nuovo contro Patrick Ray Pugliese sostenendo di essere caduta nella più grande trappola. L’ex valletta di Mike Bongiorno per concludere ha fatto una dura considerazione, nei confronti di tutti coloro che si sono scontrati con lei nel Reality Show.

Antonella Elia si è sfogata alla seguente maniera: “Mi hanno ferita, queste persone non le potrò più vedere nella mia vita”.