Nonostante la quarta edizione del GF Vip sia giunta al termine, le diatribe tra alcuni ex concorrenti del reality non si sono ancora placate. Antonella Elia ai microfoni del magazine ‘Chi’, ha fatto capire ai fan del programma condotto da Alfonso Signorini di non essere disposta ad avere un chiarimento con Licia Nunez. La showgirl torinese oltre a non risparmiarsi delle critiche per Fernanda Lessa, Valeria Marini, e Paolo Ciavarro, ha speso delle pesanti parole nei confronti della fidanzata di Barbara Eboli.

L’ex valletta di Mike Bongiorno in presenza del compagno Pietro Delle Piane ha attaccato l’attrice pugliese, affermando: “Licia Nunez è la più falsa. È stata una piccola stratega anche se poi non le è servito molto, solo un po’.”

Antonella Elia dichiara che Licia Nunez è stata una stratega al GF Vip

Nelle scorse ore una delle protagoniste più discusse del GF Vip 4, ha rilasciato una nuova intervista su Instagram al settimanale ‘Chi’. Antonella Elia che nella casa di Cinecittà ha detto sempre ciò che pensa, è tornata a criticare le coinquiline con cui ha discusso.

Per iniziare la showgirl torinese ha attaccato nuovamente Fernanda Lessa, arrivando ad affermare: “Ci sono delle persone alle quali non posso nemmeno pensare perché mi si rivoltano le budella perché mi hanno fatto stare davvero male”. A questo punto la fidanzata di Pietro Delle Piane è tornata ed esprimersi sul rapporto instaurato con Adriana Volpe, dichiarando di aver iniziato a litigare con la conduttrice quando si è legata con i suoi nemici.

L’ex valletta di Mike Bongiorno dopo aver addirittura sostenuto che la Lessa oltre ad alzarle le mani, faceva delle cose orribili, è sbottata contro Licia Nunez. La Elia in collegamento insieme al compagno Pietro, ha criticato duramente l’attrice pugliese che nel corso dei primi giorni di permanenza nel reality era diventata sua amica. L’ex volto di Non è la Rai ha puntato il dito contro la fidanzata di Barbara Eboli sostenendo che al Grande Fratello Vip abbia usato delle tattiche, poiché si avvicinava alle persone soltanto nei momenti opportuni.

La fidanzata di Pietro Delle Piane dice la sua sul rapporto tra la Volpe e Denver

Ovviamente Antonella Elia ha detto la sua anche su Valeria Marini, dichiarando che le avrebbe strappato tutte le extension per farla rimanere con i suoi pochi capelli. A questo punto la gieffina più chiacchierata di questa edizione ha preso di mira il secondo classificato Paolo Ciavarro, definendolo una ‘tappezzeria’ per il fatto di non essersi mai esposto al GF Vip. In seguito la showgirl ha manifestato il suo dispiacere per il cambiamento di Antonio Zequila, dichiarando come si sia trasformato in un’altra persona dopo l’ingresso nel reality della Marini.

Infine la sesta finalista della trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy dopo aver detto che Andrea Denver pur essendo introverso ha esternato i suoi sentimenti piangendo diverse volte, ha fatto un’insinuazione inaspettata. A detta della Elia, il giovane modello potrebbe essersi preso una cotta per Adriana Volpe, visto che ha esordito: “Non so forse si è invaghito di una donna più grande “.