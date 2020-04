Andrea Damante e Giulia De Lellis hanno confermato il ritorno di fiamma. L’annuncio è arrivato direttamente dal profilo Instagram del deejay veronese. Da qualche settimana a questa parte si parlava di un presunto ritorno di fiamma dei ‘Damellis’. Fino ad ora i due giovani non si erano mai mostrati vicini: l’unico indizio era la quarantena trascorsa insieme nella casa dell’influencer.

Il gesto inaspettato del ‘Dama’

Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 aprile, Andrea Damante ha colto tutti di sorpresa con un gesto inaspettato.

Scendendo nel dettaglio, il deejay veronese ha pubblicato una Instagram Stories in cui faceva degli squat. La cosa che ha colpito i follower, è stato vedere Giulia De Lellis sulle spalle del ‘Dama’. In un certo senso i due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno dato una confermato del ritorno di fiamma.

Nel frattempo all’indirizzo della coppia, sono arrivati numerosi commenti positivi. In particolare un utente su Twitter ha scritto: “Bellissimi”. I fan dei ‘Damellis’ non aspettavano altro che in un ritorno da parte dei loro beniamini.

A questo punto non resta che augurarvi che stavolta tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sia davvero per sempre.

D’altronde attraverso un intervento su Instagram, la stessa influencer romana ha rivelato di aver messo in conto che possa andare male per la terza volta consecutiva. Tuttavia l’ex corteggiatrice del dating-show di Canale 5 ha invitato tutti a non preoccuparsi, tanto se andrà male l’unica a stare male sarà solo ed esclusivamente lei.

Gabriele Porro ironizza sui ‘Damellis’

Se da una parte molti follower sono sembrati entusiasti per il riavvicinamento dei ‘Damellis’, dall’altra c’è anche chi ha criticato duramente la coppia. Alcuni utenti, infatti, hanno accusato Andrea e Giulia di voler ottenere solamente visibilità. Attraverso il suo profilo Instagram, Gabriele Porro ha ironizzato sui due ex protagonisti di Uomini e Donne. Per la precisione il giornalista ha postato nuovamente la clip del ‘Dama’ ma sopra la testa di Giulia De Lellis ha messo delle corna.

In poco tempo il post di Gabriele Porro ha spaccato l’opinione. Tra i vari commenti c’è chi ha ironizzato sul video e chi si è scagliato contro il giornalista: “Giulia potrebbe rimanerci male”. La replica del diretto interessato, è stata netta: “Ci ha fatto un libro Giulia, non credo si offenda. Fatevi una risata”. Un altro utente invece, ha colto l’ironia ma ha sottolineato: “Quando la tua amica Paola Di Benedetto è stata tradita da Federico Rossi, non hai utilizzato la stessa ironia”.

Infine c’è anche chi ha ironizzato sulla vicenda e si è fatto una bella risata.