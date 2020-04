Anche se il GF Vip 4 è terminato, gli ex protagonisti del Reality Show sono ancora sotto i riflettori del gossip, soprattutto la vincitrice Paola Di Benedetto. La modella vicentina, oltre a mostrarsi speranzosa per la dura realtà che c’è nel mondo a causa del Covid-19 affermando che dopo ogni momento di buio arriva sempre la luce, ha detto la sua su due ex gieffini. La 25enne ai microfoni di ‘Leggo’ ha parlato dell’amicizia speciale nata tra lei e Antonella Elia, nonostante la showgirl torinese non abbia legato con le altre donne del programma.

Dopo aver spiegato di non aver mai litigato con la sesta finalista del reality perché non c’è stato motivo per farlo, Paola ha fatto sapere che, in diversi momenti, si è comportata come una madre con lei. L’ex madre natura di Ciao Darwin si è espressa anche sui diverbi avuti con Antonio Zequila, però non in maniera positiva. In poche parole, l'influencer ha manifestato il suo dispiacere per il fatto che il suo rapporto con l’attore si sia incrinato per colpa di una piccola discussione.

Paola Di Benedetto non si aspettava di trionfare al GF Vip

La vincitrice della quarta edizione del GF Vip, nelle scorse ore, è stata intervistata da ‘Leggo’ per raccontare l’esperienza vissuta nel reality. Paola Di Benedetto, per iniziare, ha ammesso che non si aspettava di trionfare nel programma condotto da Signorini e ha aggiunto che sarebbe stata felice lo stesso se avesse vinto Paolo Ciavarro.

A questo punto, l’ex madre natura di Ciao Darwin si è espressa sull’emergenza Coronavirus, dichiarando che nonostante lei e gli altri ex concorrenti fossero costantemente aggiornati non potevano rendersi conto di ciò che stava accadendo fuori, poiché vivevano una situazione surreale di gioco. Inoltre, Paola ha affermato che è stato scioccante per lei non poter abbracciare i suoi compagni di viaggio quando è arrivata sul primo gradito del podio al Grande Fratello Vip.

Riguardo alla sua scelta di donare l’intero montepremi alla protezione civile, la modella vicentina ha precisato che quando c’è stata la proclamazione le è venuto spontaneo fare questo gesto. Successivamente, la fidanzata di Federico Rossi ha rivelato che è stato molto bello ricevere tanto affetto dai fan durante la sua prima diretta su Instagram.

La vincitrice del reality dice la sua su Antonella Elia e Antonio Zequila

Paola ha detto la sua su Antonella Elia, la concorrente più discussa di questa quarta edizione. La vincitrice del reality, dopo aver fatto sapere che inizialmente credeva di non andare d’accordo con la showgirl torinese, ha speso delle belle parole nei confronti della stessa.

La 25enne ha commentato il rapporto instaurato nella casa di Cinecittà con l’ex valletta di Mike Bongiorno alla seguente maniera: “Anche se non sembra abbiamo sempre avuto la stessa linea di pensiero, lei con me è sempre stata protettiva, in molte situazioni mi ha fatto da mamma”. Sempre nel corso della lunga intervista, Paola ha dichiarato che prima di partecipare alla trasmissione prodotta da Endemol Shine Italy era un po’ spaventata per doversi rapportare con delle figure del cast molto potenti. Ovviamente, non poteva di certo mancare un pensiero su Antonio Zequila da parte della prima classificata del GF Vip.

Paola, dopo aver ribadito che lei e l’attore partenopeo all’inizio erano molto amici, ha aggiunto che è bastato un piccolo fraintendimento per incrinare il loro rapporto. La fidanzata dell’idolo dei teenager ha fatto capire di essere rimasta delusa dal 56enne, pronunciando le testuali parole: “Quello che mi ha più ferita è che dal nulla mi ha offesa, dicendomi che non valgo niente, che stavo al GF solo per le docce”. Per concludere l’ex gieffina, dopo aver dichiarato che la distanza tra lei e il suo fidanzato ha confermato la voglia che hanno di stare insieme e di non essere ancora pronta per il matrimonio, ha parlato dei suoi progetti futuri.

Paola vorrebbe continuare a lavorare in tv e studiare recitazione per essere più completa.